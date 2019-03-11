Çin ve Etiyopya Boeing 737 MAX 8 Uçaklarının Uçuşlarını Askıya Aldı

Çin Sivil Havacılık Kurumu yerel saatle sabah 6 itibariyle bu uçakların tamamının uçuşlarının askıya alındığını açıkladı.

Boeing şirketinin internet sitesinde, 737 MAX8 uçaklarının bugüne dek dünyada 100’den fazla havayolundan, 4700 civarı sipariş aldığı belirtiliyor. Bu uçağı filosunda barındıran şirketler arasında Türk Hava Yolları da bulunuyor. Türk Hava Yolları filosunda bu uçaktan 11 adet bulunuyor.

Dün Etiyopya Hava Yolları’na ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın kalkışın ardından düşmesi sonucu 157 kişi hayatını kaybetti. Benzer şeklide geçen yıl Ekim ayında Endonezya’daki Lion Air şirketine ait aynı tip uçağın düşmesi sonucu da 189 kişi ölmüştü. Söz konusu uçak Boeing şirketi tarafından ilk olarak 2017’de havayolu şirketlerine teslim edilmeye başlanmıştı.

Ekim ayında Endonezya’da düşen uçağa ilişkin teknik soruşturma halen devam ediyor. Kasım ayında uçapın pilot ses kayıtlarını barındıran kara kutusu bulunmadan önce yayınlanan ön rapora göre havayolu şirketinin bakım hatası ve değiştirilen havada tutunamama sensörü konusundaki eğitimde sorun olabileceğine dikkat çekildi. Ancak kazanın nedeninin ne olduğu henüz tam olarak bilinmiyor.

China Eastern Hava Yolları Başkanı Liu Shaoyong, Boeing şirketinin yaşanan son iki kazada uçağın dizaynıyla alakalı bir sorun olmadığını teyit etmesi halinde filolarındaki 737 MAX 8 uçaklarını yeniden kullanmaya başlayacaklarını söyledi.

Söz konusu uçakların uçuşlarının askıya alınması nedeniyle bu şirketlere ait en az 29 uluslararası ve iç hat uçuşunun iptal edildiği belirtiliyor.

Boeing yetkilileri şu ana dek Çin ve Etiyopya Havayollarının aldığı kararla ilgili herhangi bir yorum yapmadılar.

Kurumdan yapılan açıklamada “Boeing 737-8 uçaklarının karıştığı iki kazanın da kalkış sırasında yaşanması ve benzerlikleri nedeniyle güvenlik konusunda sıfır tolerans uygulaması kapsamında bu karar alınmıştır” denildi.

Çin’deki havayolları ve Etiyopya Havayolları dışında dünya genelinde bu uçağın kullanıcısı olan şirketlerden uçakların uçuşunu başka askıya alan şirket olmadı. Ocak ayı itibariyle Boeing 737 MAX ailesine mensup 350 uçağın daha teslimatını yaptığını duyurmuştu. Hali hazırda 4661 teslimat için de uçağın üretimleri sürüyor.

Reuters Haber Ajansına açıklamada bulunana Amerikalı bir yetkili de Çin’in bu kararı hangi veriye dayanarak aldıkları konusunda emin olamadıkları yorumunu yaptı.

Daha önce aynı model uçağı düşen Lion Air şirketi de durumu takip ettiklerini ancak filolarındaki aynı tip uçakların uçmaya devam ettiğini duyurdu.

American Airlines ve Southwest Airlines şirketleri de bu uçaklara güvendiklerini uçuşlarının devam ettiğini ancak durumu yakından takip ettikleri açıklamasını yaptılar.

Benzer şekilde aralarında Singapur Havayolları, Virgin Australia, FlyDubai’nin de aralarında bulunduğu şirketler bu uçaklarla uçuşlarınn devam ettiğini ancak kazalara ilişkin soruşturmaları yakından takip ettikleri açıklamalarını yaptılar.

