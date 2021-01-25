Çin ve Hindistan ordusu arasında tartışmalı bölgede çatışma

Çin ve Hindistan ordusu arasında tartışmalı sınır bölgesi Sikkim’de çatışma çıktı.

Çin ve Hindistan ordusu, tartışmalı bölgede karşı karşıya geldi. Hindistan ile Çin sınırında bulunan kuzey Sikkim eyaletinde geçtiğimiz hafta Çarşamba yaşandığı açıklanan çatışmada her iki taraftan da yaralananlar oldu. Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Naku La geçidinde yaşanan çatışmanın “büyük” olmadığı ve sona erdiği bildirildi.

Dünyanın en uzun ihtilaflı sınırını paylaşan Çin ve Hindistan çeşitli bölgelerde hak iddia ediyor.

Çin ve Hindistan arasında geçtiğimiz Haziran ayında da çatışma çıkmış, en az 20 Hindistan askeri hayatını kaybetmişti.

