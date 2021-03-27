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Çin ve İran 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması İmzaladı

27.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran ve Çin 25 yıllık işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma iki ülke arasında ticaret, ekonomi ve ulaştırma için bir yol haritası oluşturuyor

Çin ve İran 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Cumartesi günü,iki müttefik arasında 25 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. İmza töreni İran devlet televizyonunda canlı yayınlandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, anlaşmadan önce İran basınına verdiği demeçte, "İran’la ilişkilerimiz mevcut durumdan etkilenmeyecek ama kalıcı ve stratejik olacak" diye konuştu.

Wang Yi, "İran diğer ülkelerle ilişkilerine bağımsız olarak karar veriyor. Konumunu tek bir telefonla değiştiren ülkeler gibi değil" ifadesini kullandı.

Wang, enerji ve altyapı gibi kilit sektörlerdeki Çin yatırımlarını kapsaması beklenen anlaşma imzalanmadan önce, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle biraraya geldi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Ruhani’nin danışmanı Hüsamettin Aşena, anlaşmayı “başarılı diplomasi“nin bir sonucu olarak değerlendirdi ve "Bir ülkenin gücü, koalisyonlara katılma kabiliyetinde yatar, tek başına kalmakta değil" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatibzade, söz konusu belgenin, ticaret, ekonomi ve ulaştırma için bir yol haritası olduğunu ve iki tarafın özel sektörüne de odaklanıldığını söyledi.

İran’ın en büyük ticaret ortaklarından biri ve uzun süredir müttefiki olan Çin, ikili ticaret hacmini 10 yılda 10 kat arttırarak, 600 milyar dolara çıkartmayı, 2016 yılında kabul etmişti.

Çin Ticaret Bakanı da Perşembe günü, Pekin’in, 2015 İran nükleer anlaşmasını korumaya çalışacağını ve Çin-İran ilişkilerinin meşru çıkarlarını savunacağını söyledi.

Anlaşmaya taraf olan Batılı güçler, 2018’de eski Başkan Donald Trump’ın ABD’yi çekmesi sonrası, hangi tarafın anlaşmaya daha önce döneceği konusunda Tahran’la anlaşmazlık içindeler.

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