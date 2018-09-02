Çin ve Mısır arasında yatırım vurgusu

PEKİN (AA) - Çin Başbakanı Li Kıçiang, resmi ziyaret kapsamında ülkesine gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü.
Başbakan Li, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'na katılmak üzere başkent Pekin'de bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Diaoyütay Devlet Konukevi'nde bir araya geldi.
Mısır'ın etkili bir bölgesel güç olduğunu söyleyen Başbakan Li, Çin-Mısır ilişkilerinin hızla geliştiğini ve iki ülkenin üst düzey yakın temaslarını sürdürdüğünü belirtti.
Başbakan Li, Pekin yönetiminin, Çinli şirketleri Mısır'a yatırım yapmaya, ticaret ve işbirliğini artırmaya ve kazan-kazan işbirliğini gerçekleştirmeye teşvik etmeyi arzu ettiklerini ifade ederek, Mısır'ın söz konusu alanlarda tercihli vergi politikası uygulamasını beklediklerini dile getirdi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Çin'in kalkınma deneyiminden dersler çıkarmak istediklerini belirterek, Çinli şirketlerin Mısır'a yatırım yapmasından, ülkesinin coğrafi avantajlarına olumlu katkıda bulunmasından memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.
Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Pekin'de yarın ve ertesi gün düzenlenecek Çin-Afrika İş birliği Forumu'na katılacak.
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