Çin ve Pakistan'ın iş birliği gelişiyor

PEKİN (AA) - Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Başbakanı Li Kıçiang ile Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) ve ikili ilişkileri görüştü.
Çin Başbakanı Li, resmi ziyaret kapsamında başkent Pekin'de bulunan Pakistan Başbakanı Han'ı Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülke marşlarının okunmasının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmede, Pakistan Başbakanı Han Çin ve Pakistan arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştiğini ve iki ülke hükümetleri arasında ilişkilerin güçlendiğini söyledi.
“CPEC tasarımdan gerçeğe dönüştü. Şu an tamamen uygulanıyor ve teşvik ediliyor.” diyen Han, ülkesinin ilgili koridora büyük önem verdiğini ve Pakistan halkının refahını artıran bir kalkınma fırsatı olarak gördüklerini dile getirdi.
Han ayrıca Çin'in Pakistan'a ekonomik olarak zor durumlarda verdiği desteği takdir ettiklerini ve bu ülkenin her zaman Pakistan'ın güvenilir dostu olacağını dile getirdi.
Çin Başbakanı Li de tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen Kuşak ve Yol'un bir parçası olarak CPEC’in inşa edildiğini belirterek, Çin tarafının Pakistan ile birlikte bu koridorun inşasını hızlandırılmasını arzu ettiklerini kaydetti.
Pakistan'ın Çin tarafının güvenlik mekanizmalarıyla söz konusu koridorun inşasının korunması noktasında bağlılığını takdir ettiklerini ifade eden Li, “İstikrarı gelişen bir Pakistan görmeyi arzu ediyoruz. Bölgesel barış ve istikrarı birlikte sağlamak için Pakistan'a yardıma hazırız.” şeklinde konuştu.
Görüşmenin ardından imza törenine geçildi. İki başbakanın huzurunda bilimsel araştırma, adalet, sağlık ve gümrük alanlarında bazı anlaşmalara imza atıldı.
Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Kong Şüenyou basına yaptığı açıklamada, Çin'in Pakistan'a mevcut ekonomik sıkıntılarda mali yardımda bulunmasını prensipte netleştirdiğini söyleyerek, yardımın detaylarının tarafların müzakereleriyle netleşeceğini ifade etti.
Resmi ziyaret çerçevesinde Çin'deki temaslarına devam edecek Han'ın ülkenin Şanghay kentinde 5-10 Kasım'da düzenlenecek Birinci İthalat Fuarı'na katılması bekleniyor.
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