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Çin ve Rus bombardıman uçakları Batı Pasifik'te ortak devriye uçuşu yaptı

22.12.2020 20:34 | Son Güncelleme:
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Çin ve Rus bombardıman uçakları Batı Pasifik'te ortak devriye uçuşu yaptı

Çin ve Rus bombardıman uçaklarının Batı Pasifik'te ortak devriye uçuşu yaptığı bildirildi.

Rus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 "Tupolev Tu-95" tipi bombardıman uçağının, Çin ordusuna ait "Xian H-6K" tipi 4 bombardıman uçağıyla Japon Denizi (Doğu Denizi) ve Doğu Çin Denizi üzerinde uçtuğu belirtildi.

Açıklamada ortak görevin, "Rusya ve Çin'in kapsamlı ortaklığını geliştirmeyi ve derinleştirmeyi, iki ülke orduları arasındaki iş birliğini artırmayı, ortak eylem kapasitesini genişletmeyi ve stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçladığı" kaydedildi.

Bakanlık, devriye uçuşunun üçüncü ülkeleri hedef almadığını vurguladı.

İki ülke en son Temmuz 2019'da aynı bölgede ortak devriye uçuşu gerçekleştirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekimde yaptığı açıklamada, "Rus-Çin askeri ittifakı fikrini tamamen olasılık dış görmediklerini" ifade ederek, ABD ile gerilimler yaşayan iki ülkenin askeri iş birliğini geliştirme niyetinde olduğu sinyalini vermişti. O güne dek Rusya ve Çin arasında "stratejik ortaklıktan" söz edilirken Putin ilk kez "askeri ittifak" ihtimalini dile getirmişti.

Putin, ayrıca Rusya'nın Çin ile hassas bazı askeri teknolojileri paylaşarak savunma kapasitesini artırmasına yardımcı olduğunu vurgulamıştı. (AA)

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