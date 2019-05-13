Çin ve Rusya Dışişleri bakanlarından kritik görüşme

ABD, Rusya ve Çin arasında yaşanan ekonomik ve siyasi gerilimin zirveye çıktığı günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Soçi’de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. ABD, Rusya ve Çin arasında yaşanan ekonomik ve siyasi gerilimin zirveye çıktığı günlerde ülkeler arası görüşmeler de arttı. Yarın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rusya ziyareti öncesi Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya’nın Soçi kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Çin ve Rusya Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde Çin’in 1 Haziran’dan itibaren Amerikan mallarına getirdiği tedbirler hakkında detayları Lavrov’a anlattığı öğrenilirken bakanların görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Lavrov ve Wang Yi’nin görüşmesinde öncelikli konunu Kuzey Kore meselesi olduğu belirtilirken Rusya, ABD ve Çin arasındaki gelişmelerde ele alındı.

“Pompeo’dan İran konusundaki önerilerini dinleyeceğim”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Wang Yi ile gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısında İran ile ABD arasındaki krizi değerlendirerek, “Sayın Pompeo ile yarın yine Soçi’de bir görüşme gerçekleştireceğim. Kendisinden İran ile yaşanan nükleer sorunun çözümüne karşı çözüm önerilerini dinleyeceğim. İran ile yaşanan sorunun giderilmesi için karşılıklı olarak görüşeceğiz” ifadelerinde bulundu. Lavrov ayrıca Pompeo ile görüşmesinin ana başlığının stratejik nükleer silahların sınırlandırılması meselesi olacağını dile getirdi.

Gazetecilerin ABD, Rusya ve Çin arasındaki Kısa ve Orta Menzilli Füze Anlaşması’na dair bir müzakere gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Lavrov, konuyla ilgili ülkeler arası bir görüşmenin veya görüşme planının olmadığını söyleyerek, "ABD, Çin ve Rusya ile bu konuda müzakere gerçekleştirmek istemiyor" ifadelerini kullandı.