Çin ve Rusya Dörtlü Zirveye Gölge Düşürdü

ABD Başkanı Joe Biden'ın Japonya ziyaretinde, Rus ve Çin savaş uçaklarının Japon hava sahasına yaklaşması gerilim yarattı. Savaş uçaklarını hızla havalandıran Tokyo, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) zirvesi sırasında bu adımı kışkırtıcı olarak tanımladı ve "ciddi kaygıları" olduğunu ifade etti.

Japonya, Avustralya, Hindistan ve ABD’den oluşan Quad grubunun liderlerinin Tokyo'daki toplantısı, Tayvan ve Rusya meselelerinin gölgesinde yapıldı. Dörtlü grup nüfuzunu giderek daha çok hissettiren Çin karşısında Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık olmasını sağlamaya bağlılıklarını vurguladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, grubun herhangi bir ülkeyi hedef almadığını söyledi.

Liderlerin buluşması sırasında Rus ve Çin savaş uçakları bölgede 13 saat süren ortak devriye görevi yürüttü. Çin ve Rus savaş uçaklarının devriyesi, Başkan Joe Biden'ın bir gün önce demokratik Tayvan'ı savunmak için güç kullanabileceğini söyleyerek Çin'in tepkisini çekmesiyle başladı. Biden, bugün Amerika'nın Tayvan'la ilgili yürüttüğü "stratejik belirsizlik" politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kişi, devriye görevini, Pekin ve Moskova'nın kışkırtıcı eylemi olarak tanımladı. Kişi, "Bu hamlenin Dörtlü zirve sırasında gelmesinin geçmişe kıyasla daha kışkırtıcı olmasına yol açtığına inanıyoruz" dedi.

Savunma Bakanı Kişi, Başkan Biden'ın Tokyo'dan ayrılmasından sonra düzenlediği basın toplantısında, Japonya'nın da kendi uçaklarını havalandırdığını ve diplomatik kanallar aracılığıyla Rusya ve Çin'e "ciddi kaygılarını" ilettiğini kaydetti.

Güney Kore ordusu da en az dört Çin ve dört Rus savaş uçağının, hava savunma sahasına girmesi üzerine kendi jetlerini havalandırdı. Çin Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde, Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra ilk kez yapılan devriye görevinin yıllık askeri tatbikatların bir parçası olduğu kaydedildi. 2019 yılından bu yana ortak tatbikatlar yürüten Çin ve Rusya, bu tatbikatları yılın ikinci yarısında gerçekleştiriyordu.

Dörtlü grubun liderleri, görüşmeden sonra yaptıkları ortak açıklamada, "Ukrayna'daki çatışmalara kendi ülkelerinin yanıtlarını ve devam eden insanlık krizini ele aldıklarını" bildirdi.

Hindistan'a ödün mü verildi?

Dörtlü zirve sonrasında Kişida, Hindistan Başbakanı Narendra Modi dahil liderlerin Ukrayna hakkındaki kaygılarını paylaştığını ve dört liderin de hukukun üstünlüğü, egemenlik ve toprak bütünlüğü üzerinde fikir birliği içinde olduklarını söyledi.

Ancak Dörtlü grubun açıklamasında "Rusya" ya da "Rus" kelimelerine yer verilmedi. Bu durum, uzun zamandır Rusya'yla yakın bağları olan Hindistan'a ödün verdiği şeklinde yorumlandı.

Biden'ın Tayvan açıklaması ne anlama geliyor?

Öte yandan Biden'ın Tayvan hakkındaki görüşleri, heyetlerin ve medyanın odak noktası haline geldi.

Washington, yasalar gereği Tayvan'a kendini savunması için gereken araçları sağlama yükümlülüğü altında olsa da, uzun yıllardır Çin'in olası saldırısı karşısında Tayvan'ı korumak için askeri müdahalede bulunup bulunmayacağı konusunda "stratejik belirsizlik" politikası güdüyor.

Biden'ın dün, Tayvan'a askeri destek verilebileceği şeklindeki açıklaması, ABD Başkanı'nın ada ülkeyi koruma yönündeki kendi kişisel eğilimini ortaya koyan ve düşünmeden sarfedilen bir söz olarak yorumlandı.

Biden da bugün Amerika'nın Tayvan politikasında değişiklik olup olmadığına ilişkin bir soruya "Hayır. Politikamız hiç değişmedi. Bunu dünkü açıklamam sırasında da vurguladım" yanıtını verdi.

Kimileri, Biden'ın Tayvan konusunda hatalı konuştuğunu, gaf yaptığını söylese de bazı uzmanlar, Başkan'ın dış siyasetteki geniş kapsamlı deneyimlerinin ve Japonya Başbakanı Kişida'nın yanında, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında görüşlerini açıklamasının yanlışlıkla atılan bir adım olmadığını savunuyor.

Diğer uzman ve danışmanlar da Asya turu sırasında Biden'ın Çin'e "Rusya'nın Ukrayna'da yaptığını Asya'da, özellikle de Tayvan'da yapma" şeklinde açık bir mesaj verdiği görüşünde.

Tayvan'ı kendi topraklarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden Çin, Washington'la ilişkilerde Tayvan'ın en hassas ve önemli mesele olduğunun altını çiziyor.

