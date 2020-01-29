HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çin ve Rusya Koronavirüs'e aşı geliştirmek için çalışıyor!

Çin ve Rusya Koronavirüs'e aşı geliştirmek için çalışıyor!

29.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

Çin’de görevli bir Rus diplomat, Çin ve Rusya’nın Koronavirüs'e karşı ortak bir aşı geliştirmek üzere çalıştıklarını Çin’in virüsün gen haritasını Rusya’yla paylaştığını söyledi.

Çin ve Rusya Koronavirüs'e aşı geliştirmek için çalışıyor!

Guangzhu eyaletinde görevli Rusya Konsolosu, iki ülke bilimadamlarının bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını söyledi ancak bir ayrıntı paylaşmadı. Çin ve Rus bilimadamlarının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı çalıştıkları bilinmiyor.

Rus Konsolos, “Çin virüsün gen bilgilerini Rusya’ya verdi böylece bizim bilimadamlarımız da süratle hastalığın bulaşıp bulaşmadığını iki saat içerisinde gösterecek testleri geliştirme şansı buldular” dedi.

Rusya’da henüz Koronavirüs vakasına rastlanmadı. Rusya’da Wuhan şehri ve Hubei’deki vatandaşlarını tahliye etmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Öte yandan Rusya Çin’le arasındaki sınırların bazı bölümlerini 7 Şubat tarihine kadar kapattığını açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kandaki MCH değerinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Kandaki MCH değerinin düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Eski eşini marketin ortasında ateşe verdi!Eski eşini marketin ortasında ateşe verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Rusya koronavirüs aşı coronavirüs

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Mucize Doktor'da ölümcül virüs paniği! Ferman'dan Ali'yi yıkan haber

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets’ten yeni paylaşım

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
45 yaş küçük sevgilisiyle ilk gecesini anlattı, sunucular şoka girdi!

45 yaş küçük sevgilisiyle 'ilk gece'sini anlattı!

Eski eşini marketin ortasında ateşe verdi!

Eski eşini marketin ortasında ateşe verdi!

Koronavirüs'ten sonra yeni 'kaynağı belirlenemeyen' salgın alarmı!

Koronavirüs'ten sonra yeni 'kaynağı belirlenemeyen' salgın!

Genç kadının 'pizza aşkı' bunu da yaptırdı!

Genç kadının 'pizza aşkı' bunu da yaptırdı!

Kudüs'ün önemi nedir? Kudüs neden önemli?

Kudüs'ün önemi nedir?

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yerine kimin geçeceği belli oldu!

Prens Harry ve Meghan Markle'ın yerine kimin geçecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.