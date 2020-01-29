Çin ve Rusya Koronavirüs'e aşı geliştirmek için çalışıyor!

Guangzhu eyaletinde görevli Rusya Konsolosu, iki ülke bilimadamlarının bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını söyledi ancak bir ayrıntı paylaşmadı. Çin ve Rus bilimadamlarının birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı çalıştıkları bilinmiyor.

Rus Konsolos, “Çin virüsün gen bilgilerini Rusya’ya verdi böylece bizim bilimadamlarımız da süratle hastalığın bulaşıp bulaşmadığını iki saat içerisinde gösterecek testleri geliştirme şansı buldular” dedi.

Rusya’da henüz Koronavirüs vakasına rastlanmadı. Rusya’da Wuhan şehri ve Hubei’deki vatandaşlarını tahliye etmek üzere görüşmeler yürütüyor.

Öte yandan Rusya Çin’le arasındaki sınırların bazı bölümlerini 7 Şubat tarihine kadar kapattığını açıkladı.

