Çin ve Rusya'dan Myanmar toplantısını engelleme girişimi

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Ma Zhaoxu, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasından sorumlu BM Güvenlik Konseyi'nin Myanmar'daki insan hakları meselelerini görüşemeyeceğini ve bu konunun konseye getirilmesinin sorunu çözmeye yönelik çabalara ters düştüğünü savundu.

ABD, Fransa İngiltere ve 6 ülke toplantının yapılması yönünde oy kullanırken Etiyopya, Ekvator Ginesi ve Kazakistan ise çekimser kaldı.

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri Çin, Rusya, konseyin geçici üyesi ve eylül ayı dönem başkanı Bolivya, toplantınının yapılabilmesi için oylama talep etti.

Çin'e destek veren Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise Myanmar toplantısına destek veren ülkeleri eleştirerek, Arakan krizinin çözümüne yönelik süreci ''baltalamakla'' suçladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise 700 binden fazla Arakanlının Myanmar ordusunun şiddeti sonucu zorla yerinden edilerek Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmasının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğinin inkar edilemeyeceğini söyledi.

Haley,'' Bir kez daha Arakanlıların Myanmar güvenlik güçlerinin işkence, sakatlama, katliam ve toplu tecavüzüne maruz kaldığını duyuyoruz ve bir kez daha bu salondaki bazı ülkelerin, Güvenlik Konseyi'nin ve tüm dünyanın Myanmar'da Arakanlılara neler olduğunu duymasını engellemeye çalıştığını görüyoruz.'' dedi.

- BM'den silah ambargosu ve yaptırım çağrısı

BM Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman ise geçen ay yayımlanan 444 sayfadan oluşan raporlarında Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu tarafından, soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldığını hatırlattı.