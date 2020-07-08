Çin ve Rusya’dan Suriye’ye Türkiye Üzerinden Yardıma Veto

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Suriye’ye Türkiye’deki sınır geçişlerinden yardım gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasını veto etti. BM, Suriye’deki sivillerin sınır ötesinden gelen bu yardımlara muhtaç olduğu konusunda her fırsatta uyarıda bulunuyor.
Altı yıldır devam eden yardım ulaştırma operasyonunun geçerlilik süresi Cuma sona eriyor. Almanya ve Belçika tarafından kaleme alınan tasarıya Güvenlik Konseyi’nin geri kalan 13 üyesi onay verdi.
Güvenlik Konseyi şimdi Rusya’ya ait alternatif bir tasarıyı oylayacak. Bu tasarı gelecek altı ay boyunca Suriye’ye Türkiye’deki yalnızca bir sınır kapısından yardım ulaştırılmasını içeriyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric sınır geçişlerinden erişimin Suriye’nin kuzeybatısındaki siviller için hayati önem taşıdığı uyarısında bulunmuş ve sivillerin hayatının buna bağlı olduğunu söylemişti.
Güvenlik Konseyi Ocak ayında sınır geçişlerinden yapılan yardım operasyonlarının Türkiye’ye ait iki sınır geçiş noktasından altı ay boyunca devam etmesine onay vermişti. Ancak Şam hükümetinin müttefikleri Rusya ve Çin’in muhalefeti nedeniyle Irak ve Ürdün sınırından yardım iletilmesi seçeneği elenmişti.
Geçen ay ise Almanya ve Belçika, Irak sınır geçişinin Suriye’nin Corona virüsüyle mücadelesine yardım amacıyla yeniden açılması önerisini getirmişti. Ancak bu da yine Rusya ve Çin’in muhalefet etmesi nedeniyle Salı günü oya sunulan tasarı metninden çıkartıldı.
BM’ye göre Suriye hükümeti yetkilileri ülkede 250 Corona virüsü vakası olduğunu ve dokuz can kaybı yaşandığını bildirdi.
Batılı diplomatlar Irak sınır geçişinin kapanmasının Suriye’nin kuzeydoğusuna tıbbi yardım girişini yüzde 40 oranında azalttığını belirtiyor.
Aralık ayında Rusya ve Çin, yardımların bir yıl boyunca Irak ve Türkiye’deki sınır geçişlerinden yapılması şeklindeki tasarıyı veto etmişti.
Bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi’nden geçebilmesi için dokuz üyenin onayı ve daimi üyeler olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere’nin vetosunu almaması gerekiyor.
Suriye’de 2011 yılında iç savaşın başlamasından bu yana yüz binlerce kişi hayatını kaybederken, milyonlarcası göç etmek zorunda kaldı. Savaşın getirdiği yoksulluk ve sağlık sorunlarıyla mücadele eden Suriye’de, Corona virüsü pandemisi sürecinde gıda fiyatlarında yüzde 200 oranında artış yaşandı.
BM son olarak Suriye için 7,7 milyar dolarlık insani yardım topladığını bildirmişti.