Çin ve Rusya’dan Suriye’ye Türkiye Üzerinden Yardıma Veto

Rusya ve Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Suriye’ye Türkiye’deki sınır geçişlerinden yardım gönderilmesinin bir yıl daha uzatılmasını veto etti. BM, Suriye’deki sivillerin sınır ötesinden gelen bu yardımlara muhtaç olduğu konusunda her fırsatta uyarıda bulunuyor.

Altı yıldır devam eden yardım ulaştırma operasyonunun geçerlilik süresi Cuma sona eriyor. Almanya ve Belçika tarafından kaleme alınan tasarıya Güvenlik Konseyi’nin geri kalan 13 üyesi onay verdi.

Güvenlik Konseyi şimdi Rusya’ya ait alternatif bir tasarıyı oylayacak. Bu tasarı gelecek altı ay boyunca Suriye’ye Türkiye’deki yalnızca bir sınır kapısından yardım ulaştırılmasını içeriyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric sınır geçişlerinden erişimin Suriye’nin kuzeybatısındaki siviller için hayati önem taşıdığı uyarısında bulunmuş ve sivillerin hayatının buna bağlı olduğunu söylemişti.

Güvenlik Konseyi Ocak ayında sınır geçişlerinden yapılan yardım operasyonlarının Türkiye’ye ait iki sınır geçiş noktasından altı ay boyunca devam etmesine onay vermişti. Ancak Şam hükümetinin müttefikleri Rusya ve Çin’in muhalefeti nedeniyle Irak ve Ürdün sınırından yardım iletilmesi seçeneği elenmişti.