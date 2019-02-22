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Çin ve Suudi Arabistan'dan "Kuşak ve Yol" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:06 | Son Güncelleme

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: - "İki ülke (Çin ve Suudi Arabistan) stratejik bağların gelişimini güçlendirmeli ve çıkarlarının uyumunu derinleştirmeli, 'Kuşak ve Yol İnisiyatifi' ile 'Suudi Arabistan 2030 Vizyonu'nun entegre edilmesine yönelik imzaları hızlandırmalı" - Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman: - "Suudi Arabistan, 'Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin ortaklaşa inşa edilmesini destekliyor"

PEKİN (AA) - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin’de bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmelerinin ardından, "İki ülke stratejik bağların gelişimini güçlendirmeli ve çıkarlarının uyumunu derinleştirmeli, 'Kuşak ve Yol İnisiyatifi' ile 'Suudi Arabistan 2030 Vizyonu'nun entegre edilmesine yönelik imzaları hızlandırmalı." dedi.

Devlet Başkanı Şi, iki günlük resmi ziyaret çerçevesinde başkent Pekin’de bulunan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Büyük Halk Salonu’nda görüştü.

Şi, görüşmede, iki ülkenin tarafların temel çıkarları ile önem verdiği konularda birbirini desteklemeyi sürdürmesi ve karşılıklı siyasi güveni ilerletmesi gerektiğini kaydederek, Suudi Arabistan’ın ekonomik çeşitliliğini ve sosyal reforma yönelik çabalarını desteklediklerini dile getirdi.

"İki ülke stratejik bağların gelişimini güçlendirmeli ve çıkarlarının uyumunu derinleştirmeli, 'Kuşak ve Yol İnisiyatifi' ile 'Suudi Arabistan 2030 Vizyonu'nun entegre edilmesine yönelik imzaları hızlandırmalı." diyen Şi, yenilenebilir enerji, altyapı, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliğinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Şi, iki ülkenin, Çin-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin serbest ticaret bölgesi kurmasını teşvik etmesine vurgu yaparak, Orta Doğu halklarının barış arayışını ve bölge ülkelerinin reform ve dönüşüm çabalarını desteklediklerini belirtti.

- Suudi Arabistan "Kuşak ve Yol"a destek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman da iki ülkenin ticari ilişkilerinin hızla geliştiğini ve hiçbir farklılıklarının bulunmadığını kaydederek, "Suudi Arabistan Çin’i önemli stratejik bir ortak olarak görüyor. Arap Yarımadası kadim İpek Yolu’nun bir parçasıdır. Suudi Arabistan, Kuşak ve Yol inisiyatifinin ortaklaşa inşa edilmesini destekliyor." dedi.

Çin'e dün gelen Muhammed Bin Selman, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bugün de Başbakan Yardımcısı Han Cıng ile görüşmüştü.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan ile Çin arasında 28 milyar dolarlık 35 ayrı anlaşma imzalandı.

Resmi verilere göre, 2017'de iki ülke arasında toplam 46 milyar dolarlık iş hacmi gerçekleşti. Koordine toplantısında konuşan Bin Selman, iki ülke arasında karşılıklı ticaretin yüzde 34 arttığını dile getirdi. Çin yüzde 12,1'lik oranla Suudi Arabistan'ın en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında yer alıyor.

Ziyaret kapsamında, konuk ülkeden üst düzey yetkili 25 büyük kurum temsilcilerinin katıldığı iş forumu da düzenlendi.

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