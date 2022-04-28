Çin ve Tayvan’da Salgınla Mücadele Sürüyor

Çin, COVID-19 görülen bölgelerde sert tedbirler uygulamayı sürdürüyor. Ülkenin başkenti Pekin’de salgının yayılmaması için bazı okullar ve halka açık mekanlar geçici olarak kapatıldı.

Pekin’de de Şanghay’da uygulanan sıkı izolasyon kurallarına geçilmesinden endişe ediliyor. Şanghay’da bir aydır son derece sıkı izolasyon kuralları uygulanıyordu. COVID-19’a yakalananların izolasyon merkezlerine toplanması hatta çocukların ailelerinden ayrılması uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Şehirde son dönemde vaka sayılarının düşmesi, normalleşme konusunda umutları arttırırken özellikle yaşlıların üçüncü doz aşılamasına da hız verilmiş durumda.

Ancak Çin yönetimini sert önlemler almaya iten Şanghay’daki salgına karşılık açıklanan vaka ve ölüm sayıları soru işaretlerine neden oluyor. Özellikle Şanghay’da artan can kayıplarına rağmen ölüm oranlarının düşük açıklanması tartışma konusu.

Tayvan’da günlük vaka sayısı ilk kez 10 binin üzerine çıktı

23 milyon nüfusa sahip Tayvan’da da son dönemde COVID-19 vaka sayılarında artış görülüyor. Yetkililer ülkede günlük vaka sayısının ilk kez 10 binin üzerine çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı mevcut trende bakarak vaka sayısının daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Ülkedeki yüksek aşılanma oranı sayesinde salgına yakalananların yaklaşık yüzde 99’unun ağır semptomlar geçirmeden hastalığı atlattıkları belirtiliyor. Her ne kadar yılbaşından bu yana vaka sayılarında artış görülse de son dört ayda Tayvan’da COVID-19 kaynaklı sadece 7 kişinin öldüğü açıklandı.

Salgının son günlerde özellikle ülkenin kuzeyinde ve başkent Taipei’de etkili olduğu görülüyor.

23 milyon nüfuslu Tayvan salgının başından bu yana özellikle sınırlarda uyguladığı sıkı denetimlerle salgını kontrol altında tutmayı başarmıştı.

