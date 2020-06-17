Çin ve Yeni Zelanda’daki Yeni Vakalarla Corona Endişesi Tırmandı

Çin, başkent Pekin’de yeni Corona virüsü vakalarının görülmesinin ardından acil durum seviyesini ikinci en yüksek seviyeye yükseltti. Pekin’e yapılan uçak seferlerinin yarısından fazlası iptal edildi. Bir hafta önce vaka sayısını sıfırlayan Yeni Zelanda’da ise iki yeni vaka görüldü. Çin, Mart ayında salgına karşı mücadelede zafer ilan etmişti. Ancak hafta sonundan bu yana bu kez başkent Pekin’de peş peşe yeni virüs vakaları görülmeye başlandı. Çinli yetkililer, Pekin’deki durumun “son derece ciddi” olduğunu belirtti. Pekin Komünist Partisi Daimi Komitesi toplantısında konuşan parti sekreteri Cai Qi, “Bu durum bizim için alarm zillerini çaldı” ifadelerini kullandı. 20 milyon nüfuslu Pekin’de tehdit seviyesi 3’ten 2’ye yükseltildi, okullar tatil edildi, ekonomik faaliyetler de askıya alındı. “Uçak seferlerinin yüzde 60’ı iptal edildi” Çin’de Komünist Parti’nin yayın organlarından olan Global Times, Çarşamba sabah itibariyle başkent Pekin’deki iki büyük havaalanına yapılan 1.255 seferin iptal edildiğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ilk vakanın Çin’de görülmesinden sonra tüm dünyaya yayılan Corona virüsünde toplam vaka sayısı 8,1 milyonu aştı. Virüs yüzünden bugüne kadar 433 bin kişi hayatını kaybetti. ABD’de Teksas ve Arizona’da Yeni Vakalar Amerika, 117 bin can kaybıyla en fazla sayıda enfeksiyon ve ölüm vakasının görüldüğü ülke. Bazı eyaletlerde yeni vaka sayıları yükselişte. Örneğin Arizona’da bir günde görülen yeni vaka sayısı 2.400. 1 Mayıs’tan itibaren tedbirleri gevşeterek ekonomik faaliyetleri başlatan Teksas eyaletinde Salı günü virüs yüzünden hastaneye kaldırılan hasta sayısı, son dokuz gün içinde sekizinci rekor düzeye ulaştı. Eyalet yetkililerine göre 2.622 yeni vaka tespit edildi. Eyaletin sağlık sisteminin sayıları gittikçe artan yeni vakalarla baş edebileceğini söyleyen Teksas Valisi Greg Abbott, eyalet halkına maske takma ya da sosyal mesafe kurallarını gevşetmemeleri, mümkün olduğunca da evde kalmaları çağrısında bulundu. Kanada ve ABD sınırının 21 Temmuz’a kadar zorunlu olmayan seyahate kapalı kalmasına karar verildi.

Vakaları sıfırlayan Yeni Zelanda’da karantinaya uymayan iki kadının test sonucu pozitif Bir hafta önce vaka sayılarını sıfırladığını açıklayan Yeni Zelanda’da ise iki yeni vaka görüldü. Ölmek üzere olan bir akrabalarını ziyaret etmek için İngiltere’nin başkenti Londra’ya gidip dönen iki Yeni Zelanda vatandaşının test yapılmadan 14 günlük zorunlu karantina sürecini tamamlamadıkları ortaya çıktı. Kara yoluyla Auckland’dan Wellington’a giden iki kadının Corona testinin pozitif çıkması üzerine yetkililer, kadınların kimlerle temasının olduğunun belirlenmesi çalışmalarına başladı. Sağlık yetkililerine göre iki kadının karantina sırasında kaldıkları otel ya da uçakta temasta bulunduğundan şüphelenilen 320 kişiyle iletişime geçildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaşanan olayı sağlık yetkililerinin “kabul edilemez bir hatası” olarak niteledi ve sınırdaki karantina uygulamalarını denetlemek üzere üst düzey askeri bir yetkiliyi görevlendirdi. İki kadına teşhis konulana kadar Yeni Zelanda’da son 24 gündür yeni virüs vakası görülmemişti.

Güney Kore, Hindistan ve İran’da da yeni vakalar Virüsle mücadelede başarı öyküsü olarak anlatılan Güney Kore’de de 43 yeni vaka görüldüğü açıklandı. Yetkililere göre yeni vakaların 25’i eğlence mekanları, kiliseler, internet siparişlerini dağıtan işçilerden kaynaklı vakaların görüldüğü başkent Seul ve civarında tespit edildi. Yeni vakaların 12’si de yurt dışından gelenlerden kaynaklandı. ABD, Brezilya ve Rusya’nın ardından vaka sayısında dördüncü sırada yer alan Hindistan’daysa iki eyaletten daha önce bildirilmeyen 2 bin vakanın daha eklenmesiyle virüs yüzünden ölenlerin sayısı 11 bin 903’e yükseldi. İranlı bakan: “İşin boyutunu uçağa binince anladım” İran’da da Ramazan Bayramı’nın ardından yeni vakalar görülmeye başlandı. Sağlık Bakanı Saeed Namaki, iç hat uçuşunda seyahat ettikten sonra durumun ciddiyetini daha iyi anladığını söyleyerek, “Çoğu insan maske takmaktan bıktığı için artık dikkat etmiyor. Uçakta sosyal mesafe kurallarına uymuyorlardı. Uçağın havalandırma sistemi de çalışmıyordu” dedi.