Çin: “Venezuela’nın içişlerine halkı karar vermeli”

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, düzenlediği basın toplantısında, “Venezuela’nın içişlerine halkı karar vermeli” dedi.

Çin hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Venezuela’nın içişlerine karışılmasına ya da ülkeye yönelik yaptırımlar uygulanmasına karşı uyarı yapılarak, tarihin "felakete sürükleyici yoldan" gidilmemesi için derslerle dolu olduğu kaydedildi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devlet başkanı olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya, Latin Amerika ülkelerinin bağımsızlıklarına saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Wang Yi, gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Her ülkenin içişlerine o ülkenin halkı karar vermeli. Dış müdahale ve yaptırımlar gerilimli durumu sadece artırmaya ve orman kanununun bir kez daha kontrolden çıkmasına neden olur" dedi. Yi, "Tarih benzer derslerle dolu. Aynı felaket getiren yollara izin verilmemeli” ifadelerini kullanarak, Venezuela hükümetinin ve muhalefetinin barışçıl diyalog yoluyla siyasi bir çözüm bulmasını desteklediklerini de söyledi.

Juan Guaido, Ulusal Meclis’in başkanı olarak 23 Ocak’ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu istifaya çağırmıştı. Guaido, Avrupa ülkelerine, Nicolas Maduro yönetimine karşı daha sert mali yaptırımlar uygulamaları çağrısında bulunmuştu.

50’den fazla ülke, Juan Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.



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