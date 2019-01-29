Çin, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı

Sözcü, Venezuela'nın tüm taraflarının siyasi ayrılıklarını diyalog ve istişareyle çözmesini, şiddetli çatışmalardan kaçınmasını ve normal düzene dönmesini umduklarını belirtti.

Öteden beri başka ülkelerin içişlerine müdahale etmeme prensibini takip ettiklerini dile getiren Hua, uluslararası toplumun bu konuda birlikte yararlı şartlar oluşturmasını umduklarını ifade etti.

Hua, diğer yandan ABD ve Venezuela'nın batı yarımkürenin önemli ülkeleri oldukları ve geleneksel ilişkilere sahip olduklarına dikkati çekerek, "iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik ve içişlerine karışmama temelinde ilişkilerini ele almasını temenni ettiklerini" vurguladı.

Bu durumun hem iki ülke hem de Amerika kıtasının yararına olduğunu kaydeden Hua, "Vurgulamak istediğim şey, dış yaptırımlar ve müdahaleler durumu daha da karmaşıklaştırır ve gerçek sorunun çözümüne yarar sağlamaz. Venezuela'nın istikrar ve kalkınmasını sürdürmesi tüm tarafların çıkarlarınadır." dedi.

