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Çin, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:07 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "Çin tarafı, Venezuela hükümetinin, ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını destekliyor, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor"

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin, ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını desteklerini belirterek, "Çin, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Hua, başkent Pekin'de basın toplantısı düzenledi. Venezuela'daki mevcut gelişmeleri takip ettiklerini kaydeden Hua, tarafları mantıklı ve soğukkanlı hareket etmeye çağırdı. Hua, "Çin tarafı, Venezuela hükümetinin ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını destekliyor, Venezuela'ya dış müdahale karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Öteden beri başka ülkelerin içişlerine müdahale etmeme prensibini takip ettiklerini dile getiren Hua, uluslararası toplumun bu konuda birlikte yararlı şartlar oluşturmasını umduklarını ifade etti.

Sözcü, Venezuela'nın tüm taraflarının siyasi ayrılıklarını diyalog ve istişareyle çözmesini, şiddetli çatışmalardan kaçınmasını ve normal düzene dönmesini umduklarını belirtti.

Hua, diğer yandan ABD ve Venezuela'nın batı yarımkürenin önemli ülkeleri oldukları ve geleneksel ilişkilere sahip olduklarına dikkati çekerek, "iki ülkenin karşılıklı saygı, eşitlik ve içişlerine karışmama temelinde ilişkilerini ele almasını temenni ettiklerini" vurguladı.

Bu durumun hem iki ülke hem de Amerika kıtasının yararına olduğunu kaydeden Hua, "Vurgulamak istediğim şey, dış yaptırımlar ve müdahaleler durumu daha da karmaşıklaştırır ve gerçek sorunun çözümüne yarar sağlamaz. Venezuela'nın istikrar ve kalkınmasını sürdürmesi tüm tarafların çıkarlarınadır." dedi.

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çin Venezuela

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