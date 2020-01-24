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Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 24.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor.

Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor

Çin, (DHA)- Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. Ülke genelinde ilaçlama, toplu taşımanın askıya alınması, Wuhan şehir sakinlerine halka açık mekanlarda maske takmaları çağrısı gibi bir dizi önlemler alındı.
Çin medyasında yer alan habere göre, Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. 31 Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıktığı düşünülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25’i geçtiği belirtilirken, vaka sayısının ise 882’ye yükseldiği bildirildi.

WUHAN ŞEHRİ KARANTİNAYA ALINDI
Yetkililerin önlem olarak alınan tedbirleri yayımladığı bildiride Wuhan şehir sakinlerinin, belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekânlarda maske takması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uyarıyı dikkate almayanların ilgili kanunlara göre cezalandıracağı da uyarısı da bildiride yer aldı.

ÇİN DIŞINDA DA VAKALAR ORTAYA ÇIKIYOR
Çin’in yanı sırsa, Hong Kong, Makao, Tayvan, ABD, Japonya, Güney Kore ve Tayland’da da teyit edilmiş vakaların bildirildiği belirtildi.

PEKİN BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN SEYAHAT UYARISI
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) hakkında Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaları, açık havada koruyucu maske takmaları, ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtiler gösteren hastalarla temastan kaçınmaları, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun kısımlarını kapatmaları ve kullandıkları mendilleri sık sık değiştirmeleri, canlı hayvanların bulunduğu çiftlik ve pazarlardan, kesimhanelerden uzak durmaları, canlı ya da ölü hayvanlarla temastan kaçınmaları, et, balık ve yumurta benzeri hayvansal ve su ürünlerini iyi pişmiş şekilde tüketmeleri, ellerini su ve sabunla sık sık ve özenle yıkamaları, seyahat sırasında yanlarında el temizleme jeli benzeri dezenfektan bulundurmaları, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi halinde acilen bir doktora başvurulması tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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