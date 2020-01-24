Çin virüs tedavisi için bin yataklı prefabrik hastane yapıyor

Çin, (DHA)- Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. Ülke genelinde ilaçlama, toplu taşımanın askıya alınması, Wuhan şehir sakinlerine halka açık mekanlarda maske takmaları çağrısı gibi bir dizi önlemler alındı.

Çin medyasında yer alan habere göre, Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsü (2019 - nCoV) taşıyan hastalar için 6 gün içerisinde bin yataklı prefabrik hastane inşa ediyor. 31 Aralık 2019’da Wuhan’da ortaya çıktığı düşünülen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25’i geçtiği belirtilirken, vaka sayısının ise 882’ye yükseldiği bildirildi.

WUHAN ŞEHRİ KARANTİNAYA ALINDI

Yetkililerin önlem olarak alınan tedbirleri yayımladığı bildiride Wuhan şehir sakinlerinin, belirli nedenler harici şehri terk etmemeleri, halka açık mekânlarda maske takması gerektiği belirtildi. Ayrıca, uyarıyı dikkate almayanların ilgili kanunlara göre cezalandıracağı da uyarısı da bildiride yer aldı.