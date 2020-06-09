Çin virüsü sakladı mı? Çok önemli araştırma

ABD'nin Harvard Üniversitesinde, uydu görüntüleri kullanılarak yapılan araştırma, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının Çin'de çok daha önce yayılmış olabileceğini ortaya koydu.

Harvard Tıp Fakültesinde, farklı yıllarda çekilmiş uydu fotoğraflarını karşılaştıran araştırmacılar, Çin’in Wuhan kentinde corona virüsün, açıklanandan çok daha önce yayılmış olabileceği sonucuna vardıklarını açıkladı.

Araştırma ekibi, geçen sonbahar ayında, Wuhan kentindeki hastanelerin otoparkındaki araç sayısının bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında büyük artış gösterdiğini ve bunun Covid-19 salgınından kaynaklanan bir hastane ziyareti yoğunluğu olabileceğini iddia etti.

"EKİM AYINDA BİR ŞEYLER OLUYORDU"

Boston Çocuk Hastanesi İnovasyon Başkanı olan Bronwnstein, "Ekim ayında bir şeyler oluyordu. Açıkçası, Wuhan'da yeni corona virüs salgınının başlangıcı olarak söylenenden çok daha önce yüksek düzeyde toplumsal bozulma yaşandı." ifadesini kullandı.

Araştırma ekibi başkanı Prof. John Brownstein, Amerikan ABC kanalına yaptığı açıklamada, istihbarat kurumlarınınkine benzer bir teknikle uydu görüntülerini analiz ettiklerinde, 2019 yazı sonunda Wuhan'daki hastanelerde yaşanan trafikte bariz bir artış gözlemlediklerini, Çin'e özel internet arama motorunda, aynı dönem yapılan tıbbi sorgulamaların da daha sonra Covid-19 ile ilişkilendirilen semptomlarla örtüştüğünü saptadıklarını belirtti.