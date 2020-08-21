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Çin, Vuhan'daki havuz partisini savundu: Bu bir zaferdir!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 10:30 | Son Güncelleme

Çin yönetimi, koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarının hiçe sayıldığı havuz partisine sahip çıktı.

Çin, Vuhan'daki havuz partisini savundu: Bu bir zaferdir!

Hafta sonu koronavirüs salgınının doğum yeri Vuhan'da elektronik müzik eşliğinde düzenlenen havuz partisinden paylaşılan fotoğraf ve videolar viral olmuş, karantinanın devam ettiği ülkeler dahil uluslararası toplum tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Pekin ise etkinliği, "Bu, Covid-19 salgınını nasıl ele aldığımızı ve ne kadar iyi yönettiğimizi gösteriyor. Bu durum, Vuhan'ın salgına karşı stratejik bir zafer kazandığının işaretidir." sözleriyle savundu.

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Çin yönetimi, koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarının hiçe sayıldığı havuz partisine sahip çıktı.

Hafta sonu koronavirüs salgınının doğum yeri Vuhan'da elektronik müzik eşliğinde düzenlenen havuz partisinden paylaşılan fotoğraf ve videolar viral olmuş, karantinanın devam ettiği ülkeler dahil uluslararası toplum tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Pekin ise etkinliği, "Bu, Covid-19 salgınını nasıl ele aldığımızı ve ne kadar iyi yönettiğimizi gösteriyor. Bu durum, Vuhan'ın salgına karşı stratejik bir zafer kazandığının işaretidir." sözleriyle savundu.

Koronavirüs ilk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkmış ardından dünyaya yayılmıştı.

Uluslararası medya, manşetlerine taşıdığı partiyle ilgili Çin yönetimine sert eleştiriler yöneltmeye devam ediyor. Ancak Çin'in devlet kontrolündeki gazete ve televizyonları, yapılan eleştirilere daha ağır ifadelerle cevap veriyor.

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Avustralya'dan yayın yapan Daily Telegraph gazetesi, "Dünyanın virüsün bedelini ödediği Vuhan'da hayat sahil gibi" başlığını atarken Çin'in milliyetçi yorumlarıyla bilinen gazetesi Global Times, "kedi ulaşamadığı ciğere murdar der" anlamına gelen "yurt dışında ekşi üzüm" başlığıyla yanıt verdi.

Vuhan'daki tepki çeken parti görüntüleri sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlendi ve eleştirili yorumlara neden oldu.

Bir Twitter kullanıcısı partiyi, "son derece sorumsuz" olarak nitelerken bir başka kullanıcı da, söz konusu etkinliğin virüsün yayılmasına katkı sağlamayacağını söylemenin mümkün olamadığı yorumunda bulundu.

"Havuz partisi koronavirüs salgınına karşı stratejik zaferdir"
Salgının ortaya çıktığı Vuhan'da kalabalıkların sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hiçe sayarak katıldığı havuz başındaki elektronik müzik partisinin görüntüleri uluslararası kamuoyunda tepki yaratmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya, "Bu, Vuhan'ın salgına karşı stratejik bir zafer kazandığının işaretidir." sözleriyle yanıt verdi.

Yabancı basında Avrupa ve Amerika'da insanların görüntülerden şok olduğuna dair çıkan haberlere şaşırdığını ifade eden Sözcü Cao, "Umarım Çin'de gerçek durumu haber yaparsınız, böylece insanlar Çin'in pandemiyle mücadeledeki başarısını görebilir." diye konuştu.

ABD yönetimi, daha önce salgının gelişimini ve virüsün bulaşıcılığına dair bilgileri gizleyip ülkelerin erken önlem almasını önlediği gerekçesiyle Çin'i suçlamıştı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyon 646 bini aşarken, 792 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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