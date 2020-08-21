Çin, Vuhan'daki havuz partisini savundu: Bu bir zaferdir!

Hafta sonu koronavirüs salgınının doğum yeri Vuhan'da elektronik müzik eşliğinde düzenlenen havuz partisinden paylaşılan fotoğraf ve videolar viral olmuş, karantinanın devam ettiği ülkeler dahil uluslararası toplum tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Pekin ise etkinliği, "Bu, Covid-19 salgınını nasıl ele aldığımızı ve ne kadar iyi yönettiğimizi gösteriyor. Bu durum, Vuhan'ın salgına karşı stratejik bir zafer kazandığının işaretidir." sözleriyle savundu.

Çin yönetimi, koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen ve sosyal mesafe ile hijyen kurallarının hiçe sayıldığı havuz partisine sahip çıktı.

Hafta sonu koronavirüs salgınının doğum yeri Vuhan'da elektronik müzik eşliğinde düzenlenen havuz partisinden paylaşılan fotoğraf ve videolar viral olmuş, karantinanın devam ettiği ülkeler dahil uluslararası toplum tarafından sert şekilde eleştirilmişti.

Pekin ise etkinliği, "Bu, Covid-19 salgınını nasıl ele aldığımızı ve ne kadar iyi yönettiğimizi gösteriyor. Bu durum, Vuhan'ın salgına karşı stratejik bir zafer kazandığının işaretidir." sözleriyle savundu.