Çin yeni yılı nedir? Öküz yılı ne demek? Çin yeni yılı ne zaman? Çin yeni yılı 2021 hangi hayvan?

Başta Çin olmak üzere Malezya, Tayland, Singapur ve Endonezya gibi bölge ülkelerinde yaşayan Çinliler, geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre yeni bir yıla giriyor. Pasifik ülkeleri, Çin Yeni Yılı’nı (Bahar Bayramı) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artması endişesi ile karşılıyor. Son günlerde sosyal medyada da kendine sıkça yer bulan bu özel günle ilgili olarak insanlar tarafından Çin’de bu yıl hangi hayvan yılı gibi sorular soruluyor. İşte öküz yılı anlamı ve Çin yeni yılı 2021 ile ilgili tüm detaylar...

ÇİN YENİ YILI NEDİR?

Bu özel gün; geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan önemli bir Çin festivali olarak geçiyor. Kutlamalar geleneksel olarak ilk günün önceki akşamından ilk ayın 15. günündeki Fener Festivali’ne kadar sürüyor. Yeni yılın ilk günü 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasındaki yeni aya düşüyor.

Asırlık bir geçmişe sahip olan bu festival bazı mitler ve geleneklerle daha büyük bir önem kazanıyor. Geleneklere göre festival, tanrıların ve ataların onurlandırıldığı bir dönem olarak geçiyor. Öte yanda Çinliler için önemli bir tatil olarak da kabul ediliyor. Peki, 2021 Çin yeni yılı ne zaman?