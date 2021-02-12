Çin yeni yılı nedir? Öküz yılı ne demek? Çin yeni yılı ne zaman? Çin yeni yılı 2021 hangi hayvan?

Başta Çin olmak üzere Malezya, Tayland, Singapur ve Endonezya gibi bölge ülkelerinde yaşayan Çinliler, geleneksel 12 hayvanlı ay takvimine göre yeni bir yıla giriyor. Pasifik ülkeleri, Çin Yeni Yılı’nı (Bahar Bayramı) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının artması endişesi ile karşılıyor. Son günlerde sosyal medyada da kendine sıkça yer bulan bu özel günle ilgili olarak insanlar tarafından Çin’de bu yıl hangi hayvan yılı gibi sorular soruluyor. İşte öküz yılı anlamı ve Çin yeni yılı 2021 ile ilgili tüm detaylar...
Bu özel gün; geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan önemli bir Çin festivali olarak geçiyor. Kutlamalar geleneksel olarak ilk günün önceki akşamından ilk ayın 15. günündeki Fener Festivali’ne kadar sürüyor. Yeni yılın ilk günü 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasındaki yeni aya düşüyor.
Asırlık bir geçmişe sahip olan bu festival bazı mitler ve geleneklerle daha büyük bir önem kazanıyor. Geleneklere göre festival, tanrıların ve ataların onurlandırıldığı bir dönem olarak geçiyor. Öte yanda Çinliler için önemli bir tatil olarak da kabul ediliyor. Peki, 2021 Çin yeni yılı ne zaman?
Çin yeni yıla 12 Şubat’ta yani bugün giriyor. Lunar Bayramı olarak da geçen bu Bahar Bayramı 12 hayvanlı takvime göre hesaplanıyor ve her yılın ilk yeni ayı ile dolunayı arasında kutlanıyor.
Çin bu sene Öküz Yılı’na girecek. 12 hayvanlı ay takvimine göre 12 Şubat tarihinde Çinliler, Fare Yılı’nı geride bırakarak Öküz Yılı’na girecekler. Yeni yıl kutlamalarında salgının artmasından endişe duyan ülkeler, şehirler arası seyahat, aile toplanmaları ve dini etkinliklere ilişkin tedbirlerini de artırdı. Çin’de yeni yıl öncesi bazı kentlerde askıya alınan toplu ulaşım seferlerindeki kısıtlamalar kaldırılmış olsa da geçtiğimiz sene 3 milyarı aşan seyahat sayısının bu sene salgın sebebiyle 1,7 milyar olması beklentiler arasında. Peki, öküz yılı nedir?
Öküz yılı Instagram kullanıcıları tarafından da çok merak edildi. Instagram hesaplarına girdiklerinde “Stories” bölümünde bu ibareyi gören kullanıcılar konuyu araştırmaya başladı. Öküz yılı, Çin takvim sisteminin bir parçası olan Çin burçlarında yer alan ve 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün ikincisi olarak geçiyor.