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Çin yıl sonuna dek 3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor

10.04.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin 2021 yılı sonuna dek 3 milyar doz Covid-19 aşısı üretmeyi planladığını açıkladı.

Çinli yetkililer, yılın ikinci yarısında ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek duruma geleceklerini belirtiyor.Çin bu yılın sonuna kadar aşı üretimini artırmayı planlıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi ve aynı zamanda ülkenin Covid-19 aşı geliştirme projesi başkanı Zheng Zhongwei, Chengdu kentindeki etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bu yılın ikinci yarısında ihtiyacımızı tam olarak karşılayabilecek duruma geleceğiz" dedi.

Aşı üreticileri üretim kapasitelerini hızlı biçimde artırsa bile üretimin gerçekten de bu hızla artacağı konusuna şüpheyle yaklaşılıyor. Çin hükümetinin verdiği son bilgiye göre aşı üretimi 1 Şubat'tan Mart sonuna kadar üç kat artarak günlük 5 milyon doza ulaştı.

Ülkenin önde gelen aşı üreticilerinden biyoteknoloji şirketi Sinovac, bu ay yaptığı açıklamada yıllık üretim kapasitesini üçüncü üretim tesisinin tamamlanmasının ardından iki kat artırarak 2 milyar doza çıkardığını duyurmuştu. Şirket Nisan başına dek 200 milyon doz aşının Çin ve 20 farklı ülkeye teslim edildiğini duyurmuştu. Sinovac'ın ürettiği Coronavac, ülkede üretilen dört Covid-19 aşısından biri. Sinovac firmasının verdiği bilgiye göre firmanın ürettiği Coronavac aşısı 30'dan fazla ülkede kullanım izni aldı. Türkiye de Sinovac aşısı sipariş eden ülkeler arasında bulunuyor.

Çinli ulusal ilaç şirketi Sinopharm ise iki farklı Covid-19 aşısını yıllık 1 milyar 100 milyon doz üretme kapasitesine sahip. Şirket bu kapasitesini 3 milyar euro doza çıkarmayı planladığını açıkladı ama bunun için bir süre vermedi. Sinopharm'dan Cuma günü yapılan açıklamada, Nisan ayından itibaren ayda 100 milyon doz Covid-19 aşısının üretildiği duyuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları Nisan başında yaptıkları açıklamada Sinovac ile Sinopharm'ın ürettiği aşıların geçici ilk tahminlere göre güvenli ve etkili olduğunu duyurdu. Ancak uzmanlar aşıların kullanılması için tavsiye edilmeleri öncesinde başka verilerin de değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Reuters, AFP/HT, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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