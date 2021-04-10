Çin yıl sonuna dek 3 milyar doz aşı üretmeyi planlıyor

Çinli yetkililer, yılın ikinci yarısında ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilecek duruma geleceklerini belirtiyor.Çin bu yılın sonuna kadar aşı üretimini artırmayı planlıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilisi ve aynı zamanda ülkenin Covid-19 aşı geliştirme projesi başkanı Zheng Zhongwei, Chengdu kentindeki etkinlikte yaptığı açıklamada, "Bu yılın ikinci yarısında ihtiyacımızı tam olarak karşılayabilecek duruma geleceğiz" dedi.

Aşı üreticileri üretim kapasitelerini hızlı biçimde artırsa bile üretimin gerçekten de bu hızla artacağı konusuna şüpheyle yaklaşılıyor. Çin hükümetinin verdiği son bilgiye göre aşı üretimi 1 Şubat'tan Mart sonuna kadar üç kat artarak günlük 5 milyon doza ulaştı.

Ülkenin önde gelen aşı üreticilerinden biyoteknoloji şirketi Sinovac, bu ay yaptığı açıklamada yıllık üretim kapasitesini üçüncü üretim tesisinin tamamlanmasının ardından iki kat artırarak 2 milyar doza çıkardığını duyurmuştu. Şirket Nisan başına dek 200 milyon doz aşının Çin ve 20 farklı ülkeye teslim edildiğini duyurmuştu. Sinovac'ın ürettiği Coronavac, ülkede üretilen dört Covid-19 aşısından biri. Sinovac firmasının verdiği bilgiye göre firmanın ürettiği Coronavac aşısı 30'dan fazla ülkede kullanım izni aldı. Türkiye de Sinovac aşısı sipariş eden ülkeler arasında bulunuyor.