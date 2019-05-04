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Çin yolculuğundaki motosikletli grup Kapadokya'da mola verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:18 | Son Güncelleme

İngiltere'den Çin'e üç ay sürecek yolculuk için 20 Nisan'da Londra'dan motorlarla yola çıkan gezginler, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine ulaştı

NEVŞEHİR (AA) - İngiltere'den Çin'e gitmek için motorlarla yola çıkan grup, Kapadokya'da mola verdi.

Tarihi Baharat Yolu güzergahını takip ederek Çin'in başkenti Pekin'e ulaşmak için 20 Nisan'da Londra'dan motorlarla yola çıkan gezginler, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine ulaştı.

Globe Busters (Dünya avcıları) adlı etkinliğe çeşitli Avrupa ülkelerinden katılan gezginler, 20 bin kilometre yol katederek 15 Haziran'da Pekin'e ulaşmayı hedefliyor.

Ürgüp ilçesinde, yöreye özgü kayadan oyma bir otelde konaklayan grup üyeleri, sabah saatlerinden itibaren güzergahtaki trafikte risk oluşturmamak amacıyla üçerli gruplar halinde yeniden yola koyuldu.

Organizasyonun sorumlularından Dominic Daves, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ay sürecek bir yolculuk planladıklarını, tarihi Baharat Yolu'nun geçtiği ülkelerde zaman zaman mola vererek yolcuklarını sürdürdüklerini belirtti.

Daves, "Gruptaki 19 motorcu gezginle 89 günlük bir yolculuğa çıktık. Çok güzel ve eğlenceli bir serüven oldu. Kapadokya'da dinlenme imkanı bulduk. Burası çok hoşumuza giden bir yer oldu. Motorla gezmenin ayrı bir keyfi var. Bu bir yarış değil, macera ve tatil karşımı bir etkinlik." dedi.

Tura katılanlar İran, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan geçerek 15 Haziran'da Pekin'e ulaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
gezginler Kapadokya Nevşehir

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