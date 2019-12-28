HABER
  4. Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 13:42 | Son Güncelleme

Osmaniye’de 23 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğba Kaya’nın öz babası tarafından cin zannedilerek silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi.

Cin zannettiği kızını öldürdü

Osmaniye’de 23 yaşındaki iki çocuk annesi Tuğba Kaya’nın öz babası tarafından cin zannedilerek silahla vurulup öldürüldüğü ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Baba İsmail Kaya, 23 yaşında 2 çocuk annesi kızı Tuğba Kaya’nın yaşadığı eve geldikten bir süre sonra evden silah sesi duyan komşular, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Tuğba Kaya’yı başından tabanca ile vurulmuş şekilde kanlar içinde yerde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç kadını Osmaniye’de özel bir hastaneye götürdü. Ancak Tuğba Kaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen Tuğba Kaya’nın babası 65 yaşındaki İsmail Kaya, cinayette kullandığı tabanca ile polise giderek "Ben bir adam öldürdüm. İnsan kılığına girmiş bir cindi" diyerek polise teslim oldu. Cinayetin ardından ise ilginç detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre, hayvancılık işi ile uğraşan İsmail Kaya, sabah erken saatlerde cinayeti işlediği evin yakınındaki çiftlik evinde tarlada gezerken çamur olan tarlaya saplandı. Üzeri çamur haldeyken çiftlik evine gelen İsmail Kaya, üzeri neden çamur olduğunu soran yakınına "Tarlada cin gördüm. Şimdi onları vuracağım" diyerek tabancasını alıp tekrar tarlaya gitti. Tarlada 15 el rastgele ateş eden İsmail Kaya, evin yakınlarına geri dönüp tabancasını yeniden doldurdu. Aynı zamanda komşusu olan kızı Tuğba Kaya’nın evinin önüne gelen yaşlı adam, burada damadı Kadir Kaya ve yeğeni ile karşılaştı. Bir süre onlarla sohbet eden yaşlı adam o esnada kahvaltı için hazırlık yapan kızı Tuğba Kaya’yı karşısında görünce tabancasını çekip kızının başına ateş ederek arkasını dönüp olay yerinden uzaklaştı. Polise gidip "Teslim olmaya geldim. Ben bir adam öldürdüm. Ama o bir cindi insan kılığına girmiş" diyerek teslim oldu. Gözaltına alınan İsmail Kaya’ya sorgusunun ardından yakınları ile görüşme izni verildi. Telefon ile bir yakınıyla görüşen yaşlı adama kızını vurduğu ve öldüğü söylendi. Gözyaşlarına boğulan İsmail Kaya, "Ben kızımı vurmadım. Benim vurduğum kişi bir adamdı" diyerek kızını öldürdüğünü kabul etmedi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Biri 1,5 diğeri 5 yaşında olan iki çocuk annesi Tuğba Kaya’nın cenazesi ise Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Yavruları, tüfekle vurulan av köpeğinin başından ayrılmadıYavruları, tüfekle vurulan av köpeğinin başından ayrılmadı
Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındıVan Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Beşiktaş taraftarı maça damga vurdu

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Yerli otomobilin o özelliğine dikkat çekti ve... 'Yakalanamayacak bir performans'

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

Acı olay... Eşini öyle görünce sinir krizi geçirdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

Türkiye sınırına son 3 günde 47 bin sivil daha göç etti!

Sınırda hareketlilik! 47 bin kişi daha geldi

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

Beyaz eşya servisiyim diyip, onlarca kişiyi dolandırdı

İstanbul'da dev operasyon! 274 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da dev operasyon! 274 gözaltı

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandılar

Son dakika! Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.