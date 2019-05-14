ABD ile ticaret anlaşmazlığı konusunda görüşmelere devam kararı aldıklarını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang bugünkü basın brifinginde, “Çin zorbalığa boyun eğmeyecek. ABD tarafının durumu yanlış değerlendirmemesini, Çin’in çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını küçümsememesini umuyoruz” dedi.

ABD’nin geçen hafta Çin’den ithal edilen mallar için ek gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından Çin’den de bnezer bir açıklama gelmişti. Çin’in ABD’den yapılan ithalata yeni gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasının ardından ticaret savaşının büyümesi üzerine bugün nispeten iyimser açıklamalar geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang bugünkü basın brifinginde, iki ülkenin aralarındaki ticari anlaşmazlığı çözme konusunda görüşme sürecine devam etme konusunda anlaştığını söyledi. Shuang, “Benim anladığım kadarıyla Çin ve ABD ticaret anlaşmazlığı konusunda görüşmeye devam etme kararı aldı. Görüşmenin taraflar arasında daha fazla istişare noktasında devam edeceğini düşünüyorum. Ancak Çin zorbalığa boyun eğmeyecek. ABD tarafının durumu yanlış değerlendirmemesini, Çin’in çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını küçümsememesini umuyoruz” dedi.

Geçen hafta ABD ve Çin’in ticaret anlaşmazlığının tırmanması küresel ekonomiyi raydan çıkarmış ve piyasalarda hisse senetlerinde büyük bir düşüş yaşanmasına yol açmıştı. ABD Ticaret Temsilcileri ofisi, Çin’den ithal edilen telefon ve dizüstü bilgisayarlara 300 milyar dolara denk gelen yüzde 25’lik vergi artışı uygulamayı düşündüklerini açıklamıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, Çin’in ABD’nin baskısıyla karşı karşıya kalmasına rağmen sükunetini koruyarak ABD’ye yüksek seviyede bir delege göndermesinin onun samimiyetini gösterdiğini söyledi. Shuang, Washington’u bir anlaşmaya vardıktan sonra sözünden geri dönmekle de suçladı.

ABD Başkanı Trump Çin ile ticari anlaşmazlık konusunda dün yaptığı açıklamada, Japonya’da Haziran ayında yapılacak G20 toplantısında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğin söyledi. Trump, “Belki bir şey olacak. Bildiğiniz gibi Japonya’da G20 toplantısında Xi Jinping ile görüşeceğiz. Sanıyorum bu çok verimli bir görüşme olacak” dedi.



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