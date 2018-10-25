HABER

Çınar, Los Angeles'ta sinemaseverlerle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:20 | Son Güncelleme

Çınar, Los Angeles'ta sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yapımcı ve yönetmen Mustafa Karadeniz'in, annesinin sırtında okula giden engelli bir birey olarak kendi yaşamını ele aldığı "Çınar" filmi, "Asya Film Festivali"nde gösterilecek

Film, Los Angeles'ta gerçekleşen festivalde gösterilecek 22 eserden biri oldu. Katıldığı festivallerden ödülle dönen yapım, 50 ülkeden 900 filmin başvurduğu festivalde yarın izleyiciyle buluşacak.

Dünya çapında yapımcı, yönetmen, senarist ve sinema sektöründen önemli insanları bir araya getiren etkinlik 1 Kasım'da sona erecek.

Zor şartlarda, Kars’ın Sarıkamış ilçesinin dağ köyünde yaşayan bir çiftin engelli çocuklarıyla yaşam mücadelesini anlatan filmin konusu şöyle:

"30'lu yaşların ortasındaki aile reisi Mustafa, eşi Suna ve engelli oğlu Rıza ile iki göz odalı bir evde yaşamaktadır. Makam şoförlüğü yapan Mustafa, kendisini özel işlerinde de kullanan müdürüne ses çıkaramamaktır. Oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynama ihtimali, Mustafa’nın biriktireceği parayla ameliyat olmasına bağlıdır. Mustafa, işine gidebilmek için her gün at sırtında köyden kasabaya gidip gelirken eşi Suna da oğlu Rıza’nın eğitimini tamamlayabilmesi için sırtında okula götürüp getirir."

Flme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Havayolları ana sponsor olarak destek verdi.

PARTNER'Önemli olan kadının yaşı...''Önemli olan kadının yaşı...'
Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralıDiyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
İzmir Baro Başkanı Yücel: Taş üstüne taş koyacağızİzmir Baro Başkanı Yücel: Taş üstüne taş koyacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çınar festival film sinema

En Çok Okunan Haberler

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Gazete yerden yere vurdu: Bizi Suudilere sattınız, yazıklar olsun

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

Tokat'ta Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencilerinden 'andımız' eylemi

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Kar İstanbul'un kapısına kadar dayandı! Meteoroloji 3 ili daha uyardı

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

Devlet Bahçeli Alt Geçidi ulaşıma kapandı

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

İzmir'de tarih bulundu! Turist akınına uğrayacak

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

'Bakan talimat verdi, dışarıya çıkartıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.