Çınar, Los Angeles'ta sinemaseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yapımcı ve yönetmen Mustafa Karadeniz'in, annesinin sırtında okula giden engelli bir birey olarak kendi yaşamını ele aldığı "Çınar" filmi, "Asya Film Festivali"nde gösterilecek

Film, Los Angeles'ta gerçekleşen festivalde gösterilecek 22 eserden biri oldu. Katıldığı festivallerden ödülle dönen yapım, 50 ülkeden 900 filmin başvurduğu festivalde yarın izleyiciyle buluşacak.

Dünya çapında yapımcı, yönetmen, senarist ve sinema sektöründen önemli insanları bir araya getiren etkinlik 1 Kasım'da sona erecek.

Zor şartlarda, Kars’ın Sarıkamış ilçesinin dağ köyünde yaşayan bir çiftin engelli çocuklarıyla yaşam mücadelesini anlatan filmin konusu şöyle:

"30'lu yaşların ortasındaki aile reisi Mustafa, eşi Suna ve engelli oğlu Rıza ile iki göz odalı bir evde yaşamaktadır. Makam şoförlüğü yapan Mustafa, kendisini özel işlerinde de kullanan müdürüne ses çıkaramamaktır. Oğlunun diğer çocuklar gibi koşup oynama ihtimali, Mustafa’nın biriktireceği parayla ameliyat olmasına bağlıdır. Mustafa, işine gidebilmek için her gün at sırtında köyden kasabaya gidip gelirken eşi Suna da oğlu Rıza’nın eğitimini tamamlayabilmesi için sırtında okula götürüp getirir."

Flme, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Havayolları ana sponsor olarak destek verdi.

