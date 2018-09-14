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Çınar'a kayyum atanacak 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:52 | Son Güncelleme

BEŞİKTAŞ'ın milli futbolcusu Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay'a açtığı davada mahkeme, kayyum atanmasına karar verdi.

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ'ın milli futbolcusu Caner Erkin'in oğlu Çınar'ın velayetini alabilmek için eski eşi Asena Atalay'a açtığı davada mahkeme, kayyum atanmasına karar verdi. İstanbul Aile Mahkemesi, Çınar Erkin'in davadaki haklarının korunması amacıyla kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulundu.
Caner Erkin'in oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasında mahkeme çocuğu temsilen davayı takip açısından küçük Çınar'a kayyum atanmasına karar verdi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Caner Erkin'in avukatı Nazlı Kara ve Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç katıldı. Karar aşamasına gelen davada Aile Mahkemesi Hakimi, Yargıtay Hukuk Kurulu'nun 'çocukların hakların korunması için kayyum atanması' yönünde nisan ayında bir karar açıkladığını, bu nedenle de velayet davalarında çocukları temsilen kayyum atandıktan sonra karar vereceğini belirtti. Hakim, Çınar'a kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulundu. Sulh Hukuk Mahkemesi Çınar'a bir kayyum belirledikten sonra, velayetin değiştirilmesi davasında Çınar'ın anne Asena Atalay'da mı yoksa baba Caner Erkin'de mi kalacağına aile mahkemesi karar verecek.

(FOTOĞRAF)

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