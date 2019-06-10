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Çınarcık bayramda doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

Yalova'nın 18 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, bayram tatili süresince binlerce tatilciyi ağırladı - Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer: - "Özellikle bayramın 3 gününde, plajları dolduran günübirlikçilerle ilçeye gelenlerin sayısı 200 bine ulaştı"

YAVUZ EMRAH SEVER - Marmara Bölgesi'nin önde gelen tatil merkezlerinden Yalovanın 18 bin nüfuslu ilçesi Çınarcık, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

Denizi ve doğasıyla ünlü tatil bölgesi Çınarcık, bayram tatilinde yoğunluk yaşadı. İlçeye gelenlerden kimileri yemyeşil doğanın tadını çıkarırken kimileri de mavi ve serin sularda yüzerek vakit geçirdi.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beklediklerinden daha canlı bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Misafirleri ilçede en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklar yaptıklarını ve 9 günlük süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Soyer, şöyle konuştu:

"Normalde nüfusumuz 18 bin. Bayram tatilinde günlük 180-200 bin civarında tatilcimiz, misafirimiz vardı. Biz İstanbul seçimleri, sınavlar dolayısıyla biraz daha düşük olur diye tahmin ediyorduk ama olmadı. Çok yoğun geçti. Özellikle bayramın 3 gününde, plajları dolduran günübirlikçilerle gelenlerin sayısı 200 bine ulaştı. İlçeye günlük 20 bin araç giriş çıkış yaptı. Tatil için tercih edilmemiz başta esnafımız, hepimizin yüzünü güldürdü."

- Yaz sezonundan umutlular

9 günlük bayram tatilinin yoğun geçmesi ilçedeki turizm sektöründe çalışan firmalar ve esnafın da yüzünü güldürdü.

Çınarcık'ın Teşvikiye beldesindeki mavi bayraklı plajda işletmesi bulunan Üstün Barut, 9 günlük tatilin kendileri açısından çok iyi geçtiğini, misafirlerinin de ilçeden memnun ayrıldığını söyledi.

İlçenin metropol kentlerin arka bahçesi konumunda olduğuna değinen Barut, . "Özellikle bu çevredeki insanlar yoğun bir şekilde burayı tercih ediyor. Bizler de çok mutlu oluyoruz onları ağırlamaktan. Yaz sezonundan da umutluyuz, herkesi buraya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram tatili Çınarcık Yalova yoğunluk

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