Çınarcık, bayramda nüfusunun 10 katını ağırlıyor

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatillerini 'Marmara’nın Bodrum’u' olarak bilinen Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçirenler, sahilleri doldurdu. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçede bayram bereketi yaşadığını belirterek, normalde 18 bin olan nüfusun 10 katına çıktığını söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelenler, Çınarcık'ta sahilleri doldurdu. Bu durum esnafı ve işletmecileri sevindirdi. Çınarcık'ta tüm otel ve pansiyonlar doldu.

TATİLCİ SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçede bayram bereketi yaşandığını söyleyerek, "Marmara’nın incisi Çınarcık’ta yoğun bir bayram yaşıyoruz. Normalde 18 bin civarında olan nüfusumuz 150 bini aştı, 200 bine yaklaştı. Geçen seneye nazaran birazcık düşüş var fakat yine de umduğumuzdan daha iyi. İstanbul seçimlerinin etkisi var, sınavların etkisi var. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tatilcilerimize daha güzel hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Esnafımızın işleri iyi. İnşallah böyle devam eder" dedi.