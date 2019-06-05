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Çınarcık, bayramda nüfusunun 10 katını ağırlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 17:58 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatillerini 'Marmara’nın Bodrum’u' olarak bilinen Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçirenler, sahilleri doldurdu.

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA) - RAMAZAN Bayramı tatillerini 'Marmara’nın Bodrum’u' olarak bilinen Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçirenler, sahilleri doldurdu. Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçede bayram bereketi yaşadığını belirterek, normalde 18 bin olan nüfusun 10 katına çıktığını söyledi.

Başta İstanbul olmak üzere çevre illerden gelenler, Çınarcık'ta sahilleri doldurdu. Bu durum esnafı ve işletmecileri sevindirdi. Çınarcık'ta tüm otel ve pansiyonlar doldu.

TATİLCİ SAYISI 200 BİNE YAKLAŞTI

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, ilçede bayram bereketi yaşandığını söyleyerek, "Marmara’nın incisi Çınarcık’ta yoğun bir bayram yaşıyoruz. Normalde 18 bin civarında olan nüfusumuz 150 bini aştı, 200 bine yaklaştı. Geçen seneye nazaran birazcık düşüş var fakat yine de umduğumuzdan daha iyi. İstanbul seçimlerinin etkisi var, sınavların etkisi var. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tatilcilerimize daha güzel hizmet edebilmek için çalışıyoruz. Esnafımızın işleri iyi. İnşallah böyle devam eder" dedi.

KUM PLAJ DOLDU TAŞTI

Mavi Bayrağı da bulunan Çınarcık, Teşvikiye beldesindeki kum plajı ile de göz doldurdu. Tatilciler gündüz saatlerinde güneşlenip yüzerken, akşam saatlerinde yine sahilde kurulan tesislerde köpük partilerinde eğlenerek vakit geçirdi. Kum Plaj’da DJ’lerin performanslarıyla tatilciler eğlence dolu anlar yaşadı.

Plajdaki işletme sahiplerinden Osman Barut, "2019 yaz sezonuna hızlı bir şekilde başladık. Havalar da güzel. Bizim 6 gün boyunca sanatçımız var. Rezervasyon telefonları susmadı. Çınarcık böyle bir kalabalık görmedi. İnsanlar dün akşam geldi şezlonglarda yattı. 3 bin kişilik kapasitemiz var ama bunu çok aştık, 4-5 bine çıktık. 9 gün boyunca tüm pansiyonlar ve oteller dolu" diye konuştu.

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