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  4. Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı: Balıklar karaya vurdu

Çınarcık sahili deniz salyasıyla kaplandı: Balıklar karaya vurdu

25.05.2021 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) Yalova’nın Çınarcık sahillerini de kapladı. Yat limanında, deniz salyası balıkçı teknelerinin çevresini kaplarken, balık ölümlerine de yol açtı.

Son dönemlerde Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası bu kez Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesini istila etti.

Deniz salyasının etkili olduğu Esenköy beldesinde balıkçı barınağı ve sahil şeridi beyaza büründü. Hava sıcaklıklarındaki ani değişimler yüzünden oluşan deniz salyası Yalova’nın Altınova, Çiftlikköy ve merkez ilçelerinin ardından Çınarcık ilçesinde görülmeye başlandı.

VATANDAŞ ENDİŞELİ

Vatandaşlar yaşanan durumdan endişelenirken, yetkililer ise deniz salyasının doğal bir olay olduğunu bildirdi. Deniz salyası sudaki canlıları da etkiledi. Karaya vuran balıklar ve yengeçler vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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(İHA)

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Yalova deniz salyası

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