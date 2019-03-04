Çınarcık ilçesinde yaklaşık 4 ay önce meydana gelen heyelan sonrasında 3 bina hasar görmüş ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yıkılmıştı. Ancak Nato yolunda meydana gelen heyelan durmayarak Poyraz Caddesi’ne de ulaştı. İlk etapta Harmanlar Mahallesi Mine Sokak’ta bulunan Ünal Sitesi’nin arka tarafındaki istinat duvarının bir bölümü heyelana dayanamayarak yıkıldı. Bu durum ise Ünal Sitesi’nde ikamet eden vatandaşların kâbusu oldu.

Yalova Valiliği, Çınarcık Belediyesi ve AFAD’a dilekçelerini verdiklerini vurgulayan site sakinlerinden Arzu Satıcı, “Bu 2 sene önce başladı. Biz bütün kurumlara başvurduk. Ben bizzat valiliğe, kaymakamlığa, belediyeye müracaat ettim. Yazdığım dilekçelerim var. Heyelan bağıra bağıra geliyor. Binalar yıkılmadan trafiğe bu yoldan verdiler. Yaptıkları her hatayla hızlandırdılar ve bu aşamaya geldiler. Şu suyun akmasıyla bile binalarımızı tehlike altına atıyorlar. Hiç kimse tedbir almıyor. En son belediye başkanı, ‘Ben hiçbir şey yapamam’ dedi. Evimde engelli babam var. Hadi çıkın dediklerinde ben hemen çıkamam. Bahçemiz çatlamış durumda, binamızın altı su içinde. Bu ev bizim başımıza yıkılır, ama ben bu evden çıkamam. Bu aşamaya gelene kadar bütün yetkili birimlere ulaştım, ama kimse üstüne sorumluluk almadı. Şu an 15 kişi bu mahallede yaşıyor, ancak yazın 100 kişiyi buluyor. Bu duvarın yıkılması da 3-4 gün önce oldu. Kimse bakmıyor ve kimse ilgilenmiyor. Yukarıda bu durumdan dolayı yıkılan binalar var. Sıfır binalar heyelandan dolayı yıkıldı. Yukarıda şimdi toprak boşaltıyorlar. Onlar yıkılınca sıra bize gelecek. Gece rahat uyuyamıyoruz. Sabaha kadar tedirginiz. En ufak bir ses ve gürültüye kalkıyoruz. Sürekli korku içindeyiz” dedi.

(İHA)

