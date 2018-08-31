Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bu yıl ilk defa düzenlenen Çınarcık Uluslararası Zafer Bayramı Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Çınarcık Turizm Derneği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen festivali vatandaşlar ilgiyle izledi.

Festivalde Bulgaristan, Kazakistan ve Kosova'dan gelen halk oyunları ekipleriyle Yalova Bahçelievler İlkokulu ve Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu halk oyunları grupları gösteri sundu.

Halk oyunları gösterilerinin ardından tasarımcı Gül Gençsoy'un hazırladığı gelinlik defilesi yapıldı.

Türk Halk Müziği konseriyle sona eren festivale, Çınarcık Belediye Başkan Vekili Ömür Ertürk, Çınarcık Turizm Derneği Başkanı Naci Soyer, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

