Çınar’da dolu yağışı hayatı felç etti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı felç etti.

Çınar ilçesinde etkili olan sağanak yağış yerini bir anda dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina saçaklarına sığınırken, ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. Dolu yağışı nedenyle ekili araziler de zarar gördü.

Meteoroloji verilerine göre kent merkezi ve ilçelerinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olacak.

