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Çınar’da işkence edilerek öldürülen çocuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan halası da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çınar’a bağlı Başalan Mahallesinde yaşandı.

Çınar’da işkence edilerek öldürülen çocuk

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kaybolduktan sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan halası da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çınar’a bağlı Başalan Mahallesinde yaşandı. 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez, akşam saatlerinde kaybolmuş, aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulunmuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez’in dayısı V.T. ve halası H.T.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılardan V.T., ifadesinin ardından dün sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan hala H.T.’nin de sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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