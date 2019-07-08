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Çınar'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki 1'i hamile kadın 3 kişi yaralandı.

Çınar'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

ÇINAR (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki 1'i hamile kadın 3 kişi yaralandı.
Öğlen saatlerinden meydana gelen kazada Mahir Tarih'in kullandığı 33 ALR 69 plakalı otomobil, eski Derik yolunda kontrolden çıkararak, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Mahir Tarih ile otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen hamile kadın ve çocuk yaralandı. Yaralı 3 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Çınar'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralıÇınar'da otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı

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