Cinayet anı güvenlik kamerasında

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sokakta eşinin amcası tarafından tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi, kurşunların isabet etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Alperen Kahraman (19), eşi ve 2 aylık bebekleriyle alışveriş yapmak üzere evden çıktı.

Omurtak Caddesi'ndeki mağazanın önüne geldikleri sırada yanlarına yaklaşan eşinin amcası Durmuş S, tabancayla Kahraman'a ateş etti.

Başından ve karnından yaralanan Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti, yoldan geçen 2 kişi kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Eşi gözlerinin önünde vurulan kadın sinir krizi geçirdi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye, Kahraman'ın cesedi de incelenme sonrası morga kaldırıldı.

Saldırının ardından kaçan Durmuş S. yakalandı.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çiftin bebek arabasıyla mağazanın önüne gelmesi, zanlının yanlarına yaklaşarak çantasından tabancasını çıkarması ve Kahraman'a ateş edip kaçması, olayın ardından çevredekilerin toplanması yer alıyor.

