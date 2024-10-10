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  4. Cinayet anı kamerada! Otobüse binip herkesin önünde bıçakla saldırdı

Cinayet anı kamerada! Otobüse binip herkesin önünde bıçakla saldırdı

10.10.2024 06:31
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Kan donduran olay Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Özel halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan 29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman yaşamını yitirdi. Cinayet anı ise kameraya yansıdı.

29 yaşındaki Enes Yiğit Toraman, Karamürsel Otogarı'ndan İzmit'e giden özel halk otobüsüne bindi. Toraman, 4 Temmuz Mahallesi'nde otobüse binen V.A. (39) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılan Toraman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olay yerinden kaçan şüpheliyi başka bir özel halk otobüsünde yakaladı.

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CİNAYET ANI KAMERADA

Öte yandan bıçaklı saldırı otobüsün güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde durakta otobüse binen kişinin arkaya doğru ilerleyip Toraman'a bıçakla saldırdığı anlar ve otobüsteki yolcuların araçta yaşadığı panik yer alıyor.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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