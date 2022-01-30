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  4. Cinayet anı kamerada! Vurulup yerde sürüklendi, son nefesini böyle verdi...

Cinayet anı kamerada! Vurulup yerde sürüklendi, son nefesini böyle verdi...

30.01.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de sokak ortasındaki cinayet anbean kameraya yansıdı. Alacak-verecek nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 61 yaşındaki Cemal Aslan silahla vurularak öldürüldü. Kıraathane sahibi olduğu belirtilen adam, bir süre yerde sürüklendikten sonra son nefesini verdi. Olay yerinden kaçan saldırgan ise kıskıvrak yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet anı kamerada! Vurulup yerde sürüklendi, son nefesini böyle verdi...

İstanbul'da sokak ortasında yaşanan cinayet kan dondurdu. Kağıthane'de kıraathane sahini olduğu öğrenilen Cemal Aslan sokak ortasında vurularak öldürüldü. Cinayet anı kameraya yansırken, görüntülerde 61 yaşındaki adamın yerde bir süre sürüklendiği ve son nefesini verdiği görüldü. İşte dehşete düşüren cinayet anı ve sonrasında yaşananlar...

ARAYA GİRİP SAKİNLEŞTİMREK İSTEDİ

Olay, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathane sahibi Cemal Aslan (61) ile Yunus T. (41) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek sokağa taşması üzerine Yunus T. silahını çekerek Aslan’a doğrulttu. O esnada İsmet T. araya girerek kardeşini sakinleştirmek istedi.

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AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Ancak Aslan'ın Yunus T.’nin üzerine gelmesi üzerine çıkan arbedede Cemal Aslan, karın boşluğundan tabancayla vurularak ağır şekilde yaralandı.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırgan olaydan sonra kaçarken, yaşanan dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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YERDE SÜRÜKLENEREK SON NEFESİNİ VERDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, ağır yaralı Aslan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Cemal Aslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

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Saldırganın kardeşi İsmet T. gözaltına alınarak ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan İsmet T. sevk edildiği adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, emniyette “kasten yaralama”, “ateşli silahlar kanununa muhalefet”, “açıktan hırsızlık” ve “çocuğa cinsel istismar” suçlarından kaydı bulunan Yunus T.’yi yakalamak için Beyoğlu Örnektepe’deki evine baskın düzenledi. Baskında T. yakalanamazken, evde yapılan aramalarda ise suç unsuruna rastlanılamadı.

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CİNAYET ZANLISI YAKALANDI

Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, cinayet zanlısı Yunus T.’yi dün öğle saatlerinde tespit edilen bir adreste kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Yunus T., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıs “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Kağıthane
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