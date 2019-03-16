HABER

Cinayet azmettiricisi olduğu iddia edilen adamın oğlu silahlı saldırıda öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 14:50 | Son Güncelleme

Denizli’de dün aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayetin detayları da ortaya çıktı.

Denizli’de dün aracında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayetin detayları da ortaya çıktı. Vurulan şahsın geçen yıl öldürülen iş adamının azmettiricisi olduğu iddia edilen şahsın küçük oğlu Oğuzhan Karabağ olduğu ortaya çıktı.
Dün gece Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 2598 sokak üzerinde meydana gelen olayda,
20 ABE 070 plakalı siyah renkli otomobil ile Oğuzhan Karabağ’ın kullandığı ve sokakta park halinde olan 20 ZH 333 plakalı otomobilin yanına yaklaşan 2 şahıs aracı tabanca ile yaylım ateşe tutarak olay yerinden kaçtı. Olayda vücudunu 14 kurşun isabet eden ve ambulansla hastaneye kaldırılan Karabağ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaçak şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Öte yandan, saldırıda öldürülen Oğuzhan Karabağ’ın geçtiğimiz yıl Denizli’de iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Mehmet Yamer’in cinayeti azmettirici olarak tutuklanan H.K., küçük oğlu olduğu öğrenildi.

PARTNERYaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?Yaşınız kimse tahmin edemiyor! Ya siz, tahmin edebilecek misiniz?
Azez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandıAzez şehidi, Malatya'da son yolculuğa uğurlandı
Polis memuru otomobilinde intihar ettiPolis memuru otomobilinde intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Londra'da müslüman gruba saldırı!

Londra'da müslüman gruba saldırı!

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

'Şükret parmaksız da olabilirdin'

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

Terörist mahkemeye çıkarıldı! Dikkat çeken işaret

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
8 yaşındaki Görkem hayatı boyunca diyet yapmak zorunda

Adeta zamanla yarışıyorlar! Hayatı boyunca böyle yaşamak zorunda

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Çamurla boğarak öldürmüş! Böyle vahşet görülmedi

Parkta dövüp dereye attılar

Parkta dövüp dereye attılar

Öğretmen çifti kaza ayırdı

Öğretmen çiftten çok acı haber!

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Yüksekova'da yılan zehri ele geçirildi

Yüksekova'da ele geçirildi! Öldürücü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.