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Cinayet büro memuru, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 18:05 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, motosikletiyle kaza yapan polis memuru Adnan Keçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cinayet büro memuru, kazada öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, motosikletiyle kaza yapan polis memuru Adnan Keçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Adnan Keçeli, geçen perşembe günü motosikletiyle kaza yaptı. Keçeli, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan evli ve iki çocuk babası Keçeli, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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Cinayet büro memuru, kazada öldü

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