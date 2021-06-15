Cinayet canlı yayında aydınlatıldı! Ailesi acı haberle yıkıldı

İddiaya göre, Giresun’da ailesiyle birlikte yaşayan 50 yaşındaki B. A., araba almak için geldiği İstanbul’da 28 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı. Arama çalışmalarına rağmen günlerce haber alınamayan B.A.’nın yakınları, kayıp adamı bulmak için Müge Anlı’ya başvurdu. B.A, 28 Mayıs’ta son görüştüğü arkadaşı N. Ü.’nün halı fabrikasındaki kuyuda ölü bulundu. Cinayetle ilgili N. Ü.’nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınırken, talihsiz adamın sağ bulunacağını umut eden ailesi ise acı haberle yıkıldı.

ARKADAŞININ MESAJI ŞÜPHE UYANDIRDI

Canlı yayına katılan endişeli aile, kaybolduğu gün arkadaşı N. Ü.’nün aracıyla araba bakmaya gittiğini söylediği bir çocuk babası B. A.’nın, en son yine arkadaşı N. Ü. ile görüştüğünü ifade etti. İkili arasında para meselesi de olduğu öğrenilirken, N. Ü’nün kayıp arkadaşının kızına attığı, “Babanın intihara meyli vardı, annenle arası bozuktu. Damadına kızgındı. Zaten ilaç kullanıyordu. İntihar etmiş olabilir” şeklindeki mesajı ise araştırmacı gazeteci Müge Anlı’da şüphe uyandırdı.

KAYBIYLA İLGİSİ OLMADIĞINI SAVUNMUŞTU

Kayıp arkadaşı için hedef şaşırtan açıklamaları ve olaydan sonraki tavırları nedeniyle Müge Anlı’nın işaret ettiği N. Ü. ise canlı yayına katılarak 50 yaşındaki B. A.’nın kaybıyla ilgisi olmadığını savundu. Bir çocuk babası B. A. ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlıkları olduğunu söyleyen N.Ü, olay günü halı fabrikasından ayrılan kayıp adamı bir daha görmediğini iddia etti.