Cinayet davası için görülecek ilk duruşma için adliyeye giden iki taraf koridorda birbirlerine girdi...

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya Adliyesi'nde meydana geldi. Akrabalar arasında başlayan husumet nedeniyle işlenen cinayetin Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşma öncesinde, taraflar arasında arbede çıktı.

ADLİYE KORİDORUNDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Duruşmaya katılmak için gelen, aynı zamanda akraba olan taraflar arasında, adliye koridorunda tartışma yaşandı. Tartışmaya, aile büyüklerinin de karışmasının ardından taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

POLİS BAŞLARINDA BEKLEDİ

Kavgaya müdahale eden güvenlik güçleri tarafları ayırmaya çalışırken, bu kez kadınlar birbirine girdi. Çevik kuvvetin müdahalesiyle ayrılan taraflar, duruşma öncesi gözaltına alındı. Polis ve güvenlik ekipleri, olası olumsuzluklara karşı duruşma sonuna kadar adliye koridorunda bekledi. Polis, kavga ile ilgili inceleme başlattı.

(DHA)