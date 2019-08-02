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Cinayet davası sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde nalbur dükkanı sahibini bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde nalbur dükkanı sahibini bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan iki sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Hüseyin Akgüç ve Mehmet Bayraklı ile avukatları katıldı.

Sanık Akgüç, Ümit Güler'i öldürmediğini öne sürerek tahliyesini talep etti.

Bayraklı da cinayetle ilgisinin bulunmadığını iddia ederek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıklar hakkındaki delillerin yeterli ve suçlarının sabit olduğunu belirterek, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, iki sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Çorlu'da 2016 yılının aralık ayında Ümit Güler dükkanında bıçaklanarak öldürülmüş, cinayetle ilgili Hüseyin Akgüç ve Mehmet Bayraklı tutuklanmıştı.

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Çorlu müebbet hapis Tekirdağ

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