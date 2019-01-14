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Cinayet davası sanıklarından birine 12,5 yıl hapis, diğerine tahliye

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 11:36 | Son Güncelleme

KONYA'da, Mahir Tılısbık'ın (31) tüfekle vurularak, öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Atilla Yakut (29) ve Behçet Özfırat (26), son kez hakim karşısına çıkarıldı.

Cinayet davası sanıklarından birine 12,5 yıl hapis, diğerine tahliye

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Mahir Tılısbık'ın (31) tüfekle vurularak, öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Atilla Yakut (29) ve Behçet Özfırat (26), son kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme heyeti, Yakut'a 'haksız tahrik altında öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Özfırat ise 'haksız tahrik altında öldürmeye yardım etme' suçundan 5 yıl hapse çarptırılıp, tahliye edildi.
Olay, 16 Temmuz 2017'de, merkez Selçuklu ilçesine bağlı Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Mahir Tılısbık, iddiaya göre, daha önce tanıdığı Behçet Özfırat ve Atilla Yakut tarafından tüfekle vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tılısbık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mahir Tılısbık'ı tüfekle vurduğu ileri sürülen Behçet Özfırat ile yanındaki arkadaşı Atilla Yakut, bindikleri otomobili olay yerinden kaçtıktan birkaç saat sonra Hurdacılar Sanayi Sitesi'ne park edip, taksiyle bölgeden uzaklaştı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polis, şüphelileri fark edip, peşlerine düştü. Özfırat ve Yakut, kısa süren kovalamaca sonucu merkez Karatay ilçesine bağlı Fetih Mahallesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda Mahir Tılısbık'ı kendisinin vurduğunu söyleyen Behçet Özfırat ile Atilla Yakut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ÇİÇEKÇİ OLDUĞUM İÇİN BIÇAK TAŞIRIM'
Tututlu sanıklardan Atilla Aykut, yargılandığı Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, "Sabah ben araçta uyuyorken Mahir Tılısbık, Behçet'i arayıp çağırmış. Arabayla oraya gittik. Ben o sırada araçta uyuyordum. Mahir beni uyandırdı. Mahir 'Gece neden evin önünde silah sıktınız?' dedi. Ben de 'Burasının senin evin olduğunu bilmiyordum' dedim. Mahir, tartışmaya devam ederken, belinden döner bıçağı çıkardı. Bana doğru salladı ama bana değmedi. Beni kovaladı. Bu sırada Behçet, arabanın arkasından tüfeği aldı. Ben tam tüfeği tutup, 'Dur, yapma' diyecekken, silah patladı. Behçet 1 kez sıktı daha sonra olay yerinden Behçet ile kaçtık. Benim Mahir ile aramda husumet yoktur. Olay sırasında üzerimde bıçak vardı. Çiçekçi olduğum için üzerimde her zaman bıçak taşırım" diye konuştu.
'MAHİR, AĞABEYİM GİBİYDİ, ONU ATİLLA VURDU'
Emniyetteki sorgusunda Mahir Tılısbık'ı kendisinin öldürdüğünü söyleyen tutuklu sanık Behçet Özfırat ise ilk duruşmada Tılısbık'ı Atilla Yakut'un vurduğunu ileri sürdü. Özfırat, poliste yalan ifade verdiğini belirterek, ''Mahir'i, Atilla Yakut vurdu. Atilla, bana 'Benim infazım var. İnfazım yanar' deyince suçu üstlendim ve o şekilde ifade verdim'' dedi.
Behçet Özfırat, mahkemedeki ilk savunmasında şunları kaydetti:
''Mahir'i tanırım, aramızda ağabey- kardeş ilişkisi vardı. Aramız çok iyiydi. Birlikte mangal da yapmıştık. Olaydan önceki gece Atilla ile geziyorduk. Alkol aldık. Elif'i defalarca aramama rağmen telefonlarımı açmadı. Bunun üzerine olay yerine gidip, Elif'e sevdiğimi göstermek için havaya ateş ettim. Eve gitmeyip, sabaha kadar gezdik daha sonra Mahir aradı. 'Gel bir görüşelim' dedi. Olay yerine Atilla ile gittiğimde Mahir dışarıdaydı. Mahir bana Elif ile ilişkimizi sordu. Ben barışmak istediğimi söyledim. Mahir, bana 'Ben Elif ile bir görüşeyim, seninle konuşmak isterse görüştüreyim' dedi. Mahir eve gidip, geldi ve Elif'in görüşmek istemediğini belirtti. Ben o zaman 'Gidiyorum' dedim ve Mahir, beni arabaya kadar götürdü. Mahir, bu sırada arabadaki Atilla'yı gördü. Ben aralarında daha önceden husumet olup, olmadığını bilmiyorum. Mahir, Atilla'ya arabadan inmemesini söyledi. Atilla, ineceğini belirtti. Mahir, Atilla'ya 'Neden benim evimin oraya geliyorsun?' dedi. Aralarında tartışma çıktı. Mahir belinden döner bıçağı çıkardı, arabaya vurdu. Atilla'yı da kovaladı. Ben bu sırada Mahir'i korkutmak için tüfeği elime aldım. Atilla, arabanın etrafından dolanıp, tüfeği elimden aldı, Mahir'e sıktı daha sonra olay yerinden ayrıldık. Benim bu ifadelerim doğrudur. Benim bir suçum yoktur."
'ÇOK PİŞMANIM'
Tutuklu sanıklar Atilla Yakut ve Behçet Özfırat, son kez hakim karşısına çıkarıldı. Davanın son duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Atilla Yakut, son savunmasında, "Benim olayla alakam yok. Bu iş benim üzerime atılmaya çalışılıyor. Benim tek suçum arabada ve Behçet'in yanında olmaktı. Çok pişmanım" dedi.
Behçet Özfırat ise "Mahir ile aramızda ağabey- kardeş ilişkisi vardı. Aramızda bir sıkıntı yoktu. Oraya Elif ile görüşmek için gitmiştim. O gün arabadan tüfeği çıkarmamın amacı, Mahir ağabeyi korkutmaktı. Başka bir amacım yoktu" diye konuştu.
BİRİNE HAPİS DİĞERİNE TAHLİYE
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Atilla Yakut, 'haksız tahrik altında öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptılırken, Behçet Özfırat'a ise haksız tahrik altında öldürmeye yardım ettiği suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası verildi. Özfırat hakkında tahliye kararı verildi.

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Cinayet davası sanıklarından birine 12,5 yıl hapis, diğerine tahliyeCinayet davası sanıklarından birine 12,5 yıl hapis, diğerine tahliye

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