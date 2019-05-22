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Cinayet davasında dinlenen tanık: Aralarında alacak verecek meselesi vardı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, iş insanı Mehmet Özet'i (49) av tüfeğiyle vurarak, öldüren emekli memur Mustafa Murat'ın (56) yargılanmasına devam edildi.

Cinayet davasında dinlenen tanık: Aralarında alacak verecek meselesi vardı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, iş insanı Mehmet Özet'i (49) av tüfeğiyle vurarak, öldüren emekli memur Mustafa Murat'ın (56) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.C.Y., "Mustafa Murat, üvey babam olur. Mehmet Özet ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu biliyorum" dedi.
Olay, 12 Şubat'ta meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Murat, borç- alacak yüzünden aralarında husumet bulunan iş insanı Mehmet Özet'in sahibi olduğu akaryakıt istasyonuna gitti. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Mustafa Murat, yanında getirdiği av tüfeğiyle Mehmet Özet'e ateş etti. Ağır yaralan Özet, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Murat ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açılan sanık Mustafa Murat'ın, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen B.C.Y., "Mustafa Murat, üvey babam olur. Mehmet Özet ile aralarında alacak verecek meselesi olduğunu biliyorum" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, ara kararında, Mustafa Murat'ın tutukluluk halinin devamına ve gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 12 Haziran'a erteledi.

FOTOĞRAFLI

Cinayet davasında dinlenen tanık: Aralarında alacak verecek meselesi vardı

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