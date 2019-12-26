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  4. Cinayet davasında sanık avukatı, maktule saygıdan tahliye talep etmedi

Cinayet davasında sanık avukatı, maktule saygıdan tahliye talep etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

Cinayet davasında sanık avukatı, maktule saygıdan tahliye talep etmedi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Müslüm Ayyıldız (25), maktul Çağatay Burak Atay'ın (21) babası Hasan Atay, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Ayyıldız, olay günü Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde alkol aldıklarını anlattı.

Dışarıda tuvaletini yaptığı sırada orada bulunan gruptan birinin yanına gelerek küfür ettiğini öne süren Ayyıldız, "Arkadaşlarımın yanına döndükten sonra sinirlendim, grubun yanına gittim. Bana hakaret eden şahsı sorduğumda çok sayıda kişi bana vurmaya başladı. Aldığım darbelerle yere düştüm, o anda inşaat işinde kullandığım bıçağı kendimi korumak maksadıyla salladım. Bıçak maktule isabet etmiş. Bana küfür edenle maktul aynı kişiler değildir. Durum anlaşılınca uzaklaştım. Beni durdurdular ve darbetmeye başladılar. Daha sonra polis geldi." diye konuştu.

Ayyıldız, kimseyi öldürme amacı gütmediğini, pişman olduğunu söyledi.

Tanık A.Ş. de olay günü arkadaşlarının sanığı tartışmanın olduğu ortamdan alıp götürmeye çalıştığını ancak sanığın onları dinlemediğini ve gelip kendilerine küfür etmesinden sonra aralarında münakaşa çıktığını ifade etti.

Maktul Çağatay'ın ortamı sakinleştirmeye çalıştığını belirten A.Ş, "Sanık Çağatay'ı karnından bıçakladı. Aramızda itişme vardı. Kavga ve yumruklaşma falan yoktu." dedi.

Müşteki avukatı Nermin Karataş ise bazı tanıkların tehdit edildiğini savunarak, bununla ilgili şikayetlerini bildireceklerini kaydetti.

Sanık avukatı Yüksel Umut ise vefat eden Çağatay'a ve ailesine saygıdan dolayı tahliye talebinde bulunmayacaklarını belirterek, sözlü ve yazılı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında uygulanması muhtemel ilgili yasa maddelerinin ön gördüğü ceza miktarı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

- "Suçluyum, cezamı çekeceğim"

Tanık beyanlarına karşı diyeceği olup olmadığı sorulan sanık Ayyıldız, suçlu olduğunu ve cezasını çekeceğini ancak Çağatay'ın, arkadaşlarının kurbanı olduğunu iddia etti.

Maktulü tanımadığını ve istemeden öldürdüğünü söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki vekiline dosyaya karşı beyanlarını sunmak üzere süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Mart'a erteledi.

- Olay

Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde 2 Ağustos'ta çıkan kavgada Çağatay Burak Atay, Müslüm Ayyıldız tarafından bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Atay, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası gözaltına alınarak tutuklanan Ayyıldız hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

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cinayet davası Çağatay Atay Çağatay Burak Atay Kocaeli

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