Cinayet davasında 'Sperm insan vücudunda kaç gün kalabilir?' raporu istendi

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde, kayıp olarak aranırken, tarlada battaniyeye sarılı cesedi bulunan Dilara Kandak (23) cinayetiyle ilgili tutuklanan eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) yargılanmasına başlandı. Duruşmada, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp'tan rapor istendi. Korkuteli ilçesinde yaklaşık 40 gün haber alınamayan Dilara Kandak'ın cansız bedeni, 4 Mart'ta Gülova mevkisinde, çıplak halde battaniyeye sarılı olarak toprağa gömülü; eli, kolu ve ayakları ise iple bağlı bulundu. Otopside boğularak, öldürüldüğü anlaşılan 2 çocuk annesi Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan, 2'nci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu belirlenen Yorulmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya ilişkin duruşmada; tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz ile Dilara Kandak'ın babası Metin Kandak, annesi Dilek Kandak, kardeşi ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca da davaya müdahil olundu. Duruşmada söz verilen sanık Ahmet Yorulmaz, başka erkeklerle ilişkisi olduğu gerekçesiyle eski eşinden ayrıldığını öne sürdü. Eski eşiyle çocukları nedeniyle zaman zaman bir araya gelmek zorunda kaldıklarını kaydeden Yorulmaz, çocukların velayetini görüşmek için buluştukları Kandak ile 22 Ocak'ta kendi rızasıyla ilişkiye girdiklerini ileri sürdü. Mahkeme başkanı, sanığa 4 Mart'ta cesedi bulunan Dilara Kandak'ın vücudunda kendisine ait sperm kalıntılarının tespit edildiğini hatırlatarak, "40 gün boyunca spermler kadının üzerinde nasıl kaldı?" sorusunu yöneltti. Sanık Yorulmaz ise buna kendisinin de yanıt veremediğini ve anlamlandıramadığını söyledi. Duruşmada söz alan Dilek Kandak ise 21- 22 Ocak günlerinde kızının kendi evlerinde olduğunu, dışarı çıkmadığını ve bu nedenle sanığın söylediği tarihin doğru olmadığını kaydetti. Dilara Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu battaniyenin kendisine ait olmadığını öne süren Ahmet Yorulmaz, boşandığında kendisine ev kiraladığını ve eşyaları o eve taşıdığını söyledi. Battaniyenin de o eşyalar arasında olduğunu iddia eden Yorulmaz, battaniyeyi evden kendisinin çıkarmadığını ileri sürdü. Sanık avukatı ise soruşturmanın eksik yürütüldüğünü savunarak, bazı isimlerin dinlenmediğini söyledi. Mahkeme heyeti, spermin cansız veya canlı insan vücudunda kaç gün kalabileceğine, 40 gün kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine, HTS kayıtlarından HTS haritası oluşturulması için bilirkişi tayin edilmesine ve maktulün evindeki bütün battaniyelerin incelenmek üzere adli emanete alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

