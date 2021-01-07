HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinayet davasında tahliye sonrası ortalık karıştı

Cinayet davasında tahliye sonrası ortalık karıştı

07.01.2021 14:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da yaklaşık 3 yıl önce Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili sanık Ali Aydıner’in yargılandığı davada tutuklu sanık Ali Aydıner’in tahliyesi ve beraatine karar verildi.

Isparta’da yaklaşık 3 yıl önce Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı’nın ortadan kaybolmasıyla ilgili sanık Ali Aydıner’in yargılandığı davada tutuklu sanık Ali Aydıner’in tahliyesi ve beraatine karar verildi. Mahkeme çıkışı taraftarların yakınları arasında kavga çıktı. Tarafların kavgası araya polisin girmesiyle yatıştırıldı.
Isparta’da bir fabrikada çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin (33) ve aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı (23), 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. İkilinin öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duran emniyet ekipleri, en son birlikte görüldükleri Ali Aydıner’i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava bugünkü duruşmayla devam edildi. Aydıner’in SEGBİS ile katıldığı duruşmada Korhan Taştekin’in eski eşi Özlem Singeç, annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin, Zehra Çaycı’nın annesi Keziban Çaycı ile taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkemede sanık Ali Aydıner’in ablası İlkay Kırmızıgül’ün bir önceki duruşmada dinlenmesi için dilekçe verdiği gizli tanığın ifadesine başvuruldu. Gizli tanık, Zehra Çaycı’yı ortadan kaybolduktan sonra görenlerin olduğunu, bu duruma da gören kişilerin kendisine anlattığını söyledi. Mahkeme, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin’in öldürülmesine ilişkin somut delil olmadığı gerekçesiyle tutuklu Ali Aydıner’in serbest bırakılması ve beraatine karar verdi.

Aydıner hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istenmişti
Savcı, bir önceki duruşmada sanığın mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında cinayeti itiraf ettiğini, suçunun sabit olduğunu belirterek, 2 kez müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.

Duruşma sonrası kavga çıktı
Mahkeme çıkışı tarafların yakınları arasında kavga çıktı. Korhan Taştekin’in yakınları sanığın yakınlarına ‘senin oğlun yaptı. Sizde şu kadar vicdan yok. Siz Allah’tan korkmazsınız” dedi. Tarafların kavgasının büyümemesi için emniyet ekipleri araya girdi. Ekipler, Korhan Taştekin’in ailesini adliyenin dışına çıkardı.

“Somut deliller olmadığı için tahliyesine karar verdi”
Ali Aydıner’in avukatı Gökhan Çetinkaya, mahkemenin müvekkilinin dosya kapsamında suçlu olmadığına ve herhangi bir delil bulunmadığını belirterek, tahliyesine karar verdiğini söyledi. Çetinkaya, “Mahkeme bir tazminata hükmedecek. Dosya kesinleşmiş değil. Hukuk süreci devam edecek. Büyük ihtimal karşı taraf karara itiraz edecektir. Kesin sonuç hukuk süreci sona erdikten sonra netleşecektir. Ama mahkeme somut deliller olmadığından müvekkilimin tahliyesine ve beraatine karar verdi” dedi.

“En başından beri suçsuz olduğunu biliyorduk”
Ali Aydıner’in ablası İlkay Kırmızıgül ise karar hakkında mutlu olduğunu belirtti. En başından beri kardeşinin suçsuz olduğunu bildiklerini ifade eden Kırmızıgül, “Bunu her zaman söylüyordum. Kardeşimin arkasında dimdik durduk. Kardeşim beraat etti. Adaletimize ve devletimizin hakim ile savcılarına güveniyorduk. Suçsuz olduğunun ortaya çıkmasına sevindik” diye konuştu.

“Asla oğlumdan kuşkum yoktu”
Ali Aydıner’in annesi Alime Aydıner de hep doğrudan yana dilekte bulunduğunu belirterek, “Asla oğlumdan kuşkum yoktu. Çıkacak diye bekliyorduk. Çok mutluyuz. Ali öyle bir şey yapacak biri değil” dedi.

“Üzerimize saldırdılar”
Kavga olayına değinen Alime Aydıner, “Biz hiçbir şey demedik ama bana ‘nasıl annesin’ dedi. Ona cevap vermem gerekti. Üzerimize saldırdılar. Ben de kendisine ‘sen kendi anneliğine bak’ dedim” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu Dünyanın en güzel 100 yüzü belli oldu
Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare bulduTürk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs aşısı genelgesi

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Bu sefer de Jenner'a özendi! Kucak pozu olay oldu

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Son dakika: Diyarbakır'da kuyumcuyu öldüren katil zanlıları yakalandı

Oğlu gözleri önünde öldürülmüştü! Yakalandılar

Pegasus kabin bagajı alımına yeniden başladı

Pegasus duyurdu! O uygulama yeniden başladı

Türk doktor tarihe geçti: Ölümcül çocuk hastalığına karşı kesin tedavi

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Konya'da eğlence mekanına baskın! Çatıda yakalandılar

Konya'da eğlence mekanına baskın! Çatıda yakalandılar

İstanbul'da sahte plaka operasyonu

İstanbul'da sahte plaka operasyonu

Kırmızı Reishi mantarını Düzce Üniversitesi üretmeyi başardı

Şifa kaynağı! Kilosu 3 bin TL

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.