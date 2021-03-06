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Cinayet dedektifleri 200 saatlik güvenlik kamerasını izleyerek boşandığı eşini öldüren şahsı yakaladı

06.03.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Cinayet dedektifleri 200 saatlik güvenlik kamerasını izleyerek boşandığı eşini öldüren şahsı yakaladı

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde 1 hafta önce boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldüren şahıs, cinayet dedektiflerinin 200 saatlik güvenlik kamerasını inceledikten sonra yeri tespit edilerek yakalandı.

Kayseri’de geçtiğimiz günlerde 1 hafta önce boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde silahla vurarak öldüren şahıs, cinayet dedektiflerinin 200 saatlik güvenlik kamerasını inceledikten sonra yeri tespit edilerek yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edilirken, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği öğrenildi.
Kayseri’de 4 Mart’ta Melikgazi ilçesine bağlı Kocatepe mahallesi 3025. sokakta meydana gelen olayda 42 yaşındaki Şükrü Efe, bir hafta önce boşandığı 40 yaşındaki Nuran Koçer’in evine geldi. Çocuklarının gözünün önünde eski eşini döven gözü dönmüş koca, silahla Nuran Koçer’e ateş etti. Vücuduna iki mermi isabet eden ve ağır yaralanan talihsiz kadın, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Koçer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayın ardından kayıplara karışan Şükrü Efe’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı yerden itibaren 200 saatlik güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, şahsın Küçükmustafa Mahallesi Atlı Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Polis özel harekat unsurlarının da desteği ile eve operasyon düzenleyen ekipler, Şükrü Efe’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Şükrü Efe, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Efe, basın mensuplarının ‘cinayeti neden işledin’ sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

Cinayet dedektifleri 200 saatlik güvenlik kamerasını izleyerek boşandığı eşini öldüren şahsı yakaladı

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