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Cinayet dedektifleri katliamı önledi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Adana’da dün 3 kişinin silahla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan şahsın cinnet getirip önüne gelen herkese ateş ettiği, mermisi bitince de otomobiliyle eve gittiği evden bir pompalı tüfek, 3 tabanca ve onlarca mermi ile alıp çıkarken cinayet dedektifleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti.

Adana’da dün 3 kişinin silahla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan şahsın cinnet getirip önüne gelen herkese ateş ettiği, mermisi bitince de otomobiliyle eve gittiği evden bir pompalı tüfek, 3 tabanca ve onlarca mermi ile alıp çıkarken cinayet dedektifleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, iki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. Özkaya’nın eşi Mehpare, çocukları Osman ve Halide de gözyaşlarına boğuldu.

"Kaçmadı evine cephanelik almaya gitti"
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri kısa sürede olay yerine geldi. Polis, cinayetleri ordudan psikolojisi bozuk olduğu için atılan Astsubay Güçlü Doğan T.’nin işlediğini belirledi. Polis, zanlının mermisi bitince olay yerinden ayrılıp otomobille gittiğini belirleyince aracın gittiği yöne doğru çalışma başlattı. Polis otomobilin gittiği yeri takip ettiğinde ikinci olay yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir evin önünde park halinde olduğunu fark etti. Polis hemen evin etrafını sarıp eve girmek için hazırlık yaptı. Bu sırada evden katil zanlısı T. omuzunda pompalı tüfek ve çanta ile dışarı çıktı. Cinayet dedektifleri zanlıya durmasını isteyip etkisiz hale getirdi. Zanlı etkisiz hale getirildiğinde, omuzundaki pompalı tüfeğin haricinde belinde 3 tabanca, çantada bu tabancalara ait 3 şarjör, 3 kutu mermi, 40 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis zanlıyı hemen mahalleden çıkartıp emniyete götürdü. Zanlının cinayet dedektifleri tarafından yakalanmaması durumunda mahalleye tekrar gidip cinayet işlemeye devam edeceği öğrenildi. Emniyette sorgulanan zanlı bugün sabah adliyeye sevk edildi.

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Cinayet dedektifleri katliamı önledi
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