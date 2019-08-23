Cinayet dedektifleri katliamı önledi

Adana’da dün 3 kişinin silahla açılan ateş sonucu öldüğü olayda, astsubaylıktan atılan şahsın cinnet getirip önüne gelen herkese ateş ettiği, mermisi bitince de otomobiliyle eve gittiği evden bir pompalı tüfek, 3 tabanca ve onlarca mermi ile alıp çıkarken cinayet dedektifleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hayati Özkaya, kızını arkasına, 5 yaşındaki oğlu Osman’ı kucağına alarak mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. 5 yaşındaki çocuk ise çevredeki vatandaşlar tarafından kanlar içinde kalan babasının kucağından alındı. Gözyaşlarına boğulan küçük çocuk babasını olay yerinde korku dolu gözlerle izledi. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken, iki şahsın yakınları kahvehanede feryat etti. Özkaya’nın eşi Mehpare, çocukları Osman ve Halide de gözyaşlarına boğuldu.