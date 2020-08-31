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Cinayet faillerine yardım yataklık iddiasına 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Samsun’da 1 kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili 2 şahsın Trabzon’daki yaylada saklanmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Cinayet faillerine yardım yataklık iddiasına 3 gözaltı

Samsun’da 1 kişinin sokak ortasında vahşice öldürülmesi olayının faili 2 şahsın Trabzon’daki yaylada saklanmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kanije Sokak’ta meydana gelen olayda, Hüsame Ünveren (24) silahlı ve pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Olay anı cep telefonu ile anbean görüntülenirken, saldırganlar kaçtı. Silahlı saldırı sırasında Canik Belediyesi MHP Meclis Üyesi Cemil G. de kazara bacağından yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Hüsame Ünveren, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı özel bir hastane hayatını kaybetti.
Cep telefonu görüntülerine göre olayda tabanca kullanan ve ölen gence tabanca kabzası ile vuran A.C. ile yine olayda pompalı tüfekle gence ateş eden ve tüfekle darp eden S.T. kayıplara karıştı. Söz konusu şahısların Trabzon Çaykara Sultan Murat Yaylası’ndaki bir konaklama yerinde sahte kimlikle 3 gün kaldıkları tespit edildi. Samsun polisi cinayet şüphelisi 2 kişinin kaldığı konaklama yeriyle ilgili saklanmalarına yardım ve yataklık iddiasıyla ilgili İ.K.(41) adlı kadın ile E.C.(24) ve Ş.E.’yi (34) gözaltına aldı. Trabzon’da yakalanan 3 kişi Samsun’a getirildi. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan 1’i kadın 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Öte yandan, Samsun’daki cinayet olayıyla ilgili firarda olan şüphelilerin Trabzon’daki yaylada da bir kişinin silahlı öldürülmesi olayına karıştıkları ileri sürüldü.

Cinayet faillerine yardım yataklık iddiasına 3 gözaltı

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